V Jihlavě řádí gangy mladých výtržníků, varuje nízkoprahové centrum

Loni se v samém centru krajského města staly dva případy, které mají několik pojítek. Za útoky stáli velmi mladí lidé a jejich obětí byl při prvním konfliktu nic netušící člověk, při druhém incidentu to odskákali ti, kteří se snažili upozornit na nevhodné chování agresorů.

První útok se odehrál loni na Velikonoční pondělí před nákupním centrem City Park. Nic netušícího mladého muže, který zrovna čekal před přechodem pro chodce, tam bezdůvodně napadl podnapilý mladík.

Druhý incident se pak stal v červnu, kdy dva útočníci napadli na Masarykově náměstí bývalého hokejistu Marka Melenovského a jeho známého. Násilníci, kterým bylo dvacet a dvacet dva let, zbili dvojici mužů poté, co je upozornila, že jsou příliš hluční.

Melenovský skončil v bezvědomí, měl zlomený nos, prasklou lebku a zřejmě už nikdy nebude slyšet na pravé ucho. Agresory policie dopadla, jednomu už soud vyměřil trest na pět a půl roku ve věznici s ostrahou.

Podle vedoucí jihlavského nízkoprahového centra pro děti a mládež Vrakbar Šárky Štočkové jsou tyto dvě události vrcholem toho, co se v poslední době v Jihlavě mezi mladými děje. Zaměstnanci centra, které působí pod jihlavskou charitou, pozorují mezi mládeží stupňující se agresivitu.



„Nejde pouze o agresivitu, která se vyskytuje mezi nimi samými, ale především o tu, kterou páchají vůči okolí. Oběťmi se mohou stát kolemjdoucí, lidé čekající před přechodem nebo na zastávce MHD. V současné době se na území města Jihlavy začali mladí lidé sdružovat do takzvaných gangů, ty mezi sebou soupeří,“ varuje zástupkyně vedoucí Vrakbaru Aneta Kučerová.

Podle policie v Jihlavě žádné organizované gangy nejsou

Krajská policejní mluvčí Dana Čírtková však informace o působení organizovaných gangů agresivních mladistvých v Jihlavě mírní. „To, že se v loňském roce nějaký takový incident stal, ještě neznamená, že tady máme organizované gangy. O tom bychom věděli a určitě veřejnost informovali. A žádný podobný incident teď nešetříme,“ zdůraznila.

Vedoucí Vrakbaru Štočková reaguje: „Při našem zjištění jsme vycházeli jednak z toho, jak se chovají naši klienti, i z toho, co nám vyprávějí o tom, co se kde událo a kdo komu co udělal. I na vlastní kůži můžeme zažívat, že na nás skupiny mladistvých vulgárně pokřikují. Rozhodně jsme při našem zjištění nevařili z vody.“

O problémovém chování mladých lidí v Jihlavě ví i uvolněný radní pro oblast sociálních věcí Daniel Škarka.

„Výraz gangy, který v této souvislosti Vrakbar používá, mi ale přijde moc silný. Nicméně to, že se skupiny mladistvých zdržují v parcích a na dalších místech ve městě, kde svůj volný čas tráví ne zcela vhodnou formou, víme. Lidé mi už před časem říkali, že se v některých částech města necítí bezpečně,“ řekl.

Hej, tancuj! pokřikovali mladíci s reproduktorem na starší paní

Jeho slova potvrzuje i nedávná příhoda, kterou v centru Jihlavy zažila paní Eva, jež si nepřála zveřejnit celé jméno.

„Zrovna tenhle týden jsem šla ulicí Matky Boží a viděla jsem skupinku malých Romů, jak nesli velký reprák, z něhož řvala nějaká hudba. Z obchodu právě vyšla starší paní a jeden z těch kluků na ni zařval: Hej, tancuj! Honem, honem! Paní raději dělala, že neslyší, a šla rychle pryč,“ líčí paní Eva.

„Někde je fakt o strach se na ně byť jen podívat. Často třeba procházím ulicí Věžní a v parku Gustava Mahlera tam tihle malí, kterým snad kolikrát ještě ani nebylo sedm let, každou chvíli kouří. Jednou jsem se za nimi otočila a oni hned řvali: Co čumíš, zalez! Děsím se toho, až tihle jednou vyrostou,“ obává se.

Negativní zkušenosti s partičkami dětí a mládeže má i ostraha v nákupním centru City Park.

„Jakmile se venku ochladí, stahují se sem. Většinou je to mládež, která pouští nahlas hudbu, pokřikuje, ale zpravidla nepáchají kriminální činnost. Snažíme se je dostat ven. Pak jsou jedinci, kteří trestnou činnost páchají, ale nejde o organizované skupiny,“ uvedla marketingová manažerka City Parku Jana Vránová.



Magistrát uzavřel smlouvu s Agenturou sociálního začleňování

V těchto rizikových skupinách se pohybují podle Štočkové nejčastěji lidé od 14 do 26 let. Pocházejí z různých společenských vrstev.

„Jsou to lidé, kteří vykazují znaky sociálně patologického chování a nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Nezřídka jsou to mladí lidé ze sociálně vyloučených či neúplných rodin, vyrovnávající se s negativním působením vrstevnických skupin. Často zažívají životní situace, které mohou vést ke kriminální činnosti, agresivním projevům nebo experimentování s návykovými látkami,“ vysvětluje.

„Na druhou stranu jsou tam i mladí se stabilním zázemím, z fungujících rodin. Chodí do kroužků, ve škole jsou na tom také dobře. Přesto se do těchto skupin rovněž přidávají,“ dodává vedoucí Vrakbaru.

Podle radního Škarky má magistrát snahu situaci řešit. „Před časem jsme uzavřeli spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Z její analýzy by měla vzejít opatření, která můžeme uplatňovat. Už teď si umím představit třeba posílení terénní činnosti v rizikových oblastech,“ uvedl Škarka.

Vrakbar pro letošní rok připravil projekt „Z(a)braň agrese(i)“, který je zaměřen právě na lidi ve věku 14 až 26 let. „Připravujeme cyklus besed a workshopů, které jsou určené veřejnosti. Chceme, aby lidé věděli, co dělat, pokud jsou napadeni nebo jsou svědky agrese. Máme připravená i uzavřená setkání přímo s mládeží, která se takového chování dopouští,“ podotkla Štočková.

Napadení chodce před jihlavským City Parkem zachytily kamery: