Na opravu nebezpečného a klíčového mostu v Třebíči má stačit pět měsíců

Neměla by to být žádná vleklá akce. Stavba nového mostu v Třebíči má pouze letošní scénář, potvrzuje krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD). „Předpokládáme, že stavba začne v prvních květnových dnech. Most je havarijní, takže bude určitě snesený,“ řekl Hyliš.



„Je to složitá stavba, ale nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se letos ta stavba neměla stihnout udělat,“ dodal.

Frekventovaný most, který spojuje Hrotovickou ulici s Bráfovou třídou a výpadovkou Sportovní, je po 23 letech provozu ve velmi špatném stavu. Statici to zjistili při kontrole letos v lednu. Za jeho stav nejspíš může zastaralá technologie a netěsnost.

Krajští silničáři poté začali urychlovat práce na neprodleném začátku jeho rekonstrukce. Návrhy objízdných tras by měli zástupci kraje, silničářů a města Třebíče oznámit každým dnem.

U mostu mají stanoviště záchranáři, s jeho uzavírkou si poradí

S předpokládanou půlroční uzavírkou Hrotovické ulice si podle její vysočinské ředitelky Vladislavy Filové poradí i zdravotnická záchranná služba, která má v Třebíči stanoviště v areálu nemocnice hned v sousedství dotčeného mostu.



„Dokážeme si s takovou situací poradit, jsme dohodnuti i ve spolupráci s třebíčskou nemocnicí, najdeme si trasy. Umíme si vynutit zrychlený průjezd městem, když jde o život, takže to nebude problém. Podobně jsme se vypořádali i s uzavírkou Brněnského mostu v Jihlavě,“ řekla Filová.

Silničáři dokončují projektovou dokumentaci.

„Máme dokumentaci pro stavební povolení, nyní obesíláme jednotlivé úřady se žádostí o vyjádření. Může se ještě stát, že přibudou další podmínky, které budeme muset do projektové dokumentace zapracovat, ale nepředpokládáme, že by byly tak zásadní, že by se ta stavba nedala letos uskutečnit,“ řekla Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby na Krajské správě a údržbě silnic.

Silničáři by měli ještě v březnu začít s opravou dalšího úseku silnice Třebíč-Střítež. Práce by tam měly skončit ještě před předpokládanou uzavírkou mostu v Hrotovické.

„Od třináctého května může začít uzavírka mostu v Hrotovické ulici s tím, že do té doby by bylo předáno staveniště, vybrán zhotovitel a podepsána smlouva. Doba výstavby našeho mostu je podle harmonogramu projektanta pět měsíců, takže bychom to měli do začátku zimní sezony stihnout,“ řekla Vavřínková.

Nebude to novostavba, pilíře z větší části zůstanou původní

Souběžně bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat sjížděcí rampu z Hrotovické ulice na Sportovní ve směru na Brno. Upravovat se také bude protihluková stěna u nemocnice.

Které další mosty v kraji potřebují rekonstrukci přes Sázavu u Přibyslavi

přes řeku Jihlavu a železniční trať u Dvorců

u obce Panské Mlýny

v Leskovicích přes silnici první třídy

přes řeku Balinku za Měřínem

v Jihlavě-Lesnově přes silnici první třídy Pozn.: Přehled obsahuje mosty v kraji na silnicích druhých a třetích tříd podobné konstrukce jako most v Hrotovické v Třebíči, které jsou podle odborného hodnocení ve špatném stavu. Zdroj: Krajská správa a údržba silnic

„Předpokládáme, že bychom ty stavby mohli stihnout tak nějak společně a dokončovací práce pak provádět už za provozu, i když omezeného,“ pověděla Vavřínková.



Most v Hrotovické nebude celkovou novostavbou. Mostaři snesou především jeho vrchní, takzvanou nosnou konstrukci. Ta se bude dělat kompletně nová. Spodní stavba, čili především středový pilíř, se bude ubourávat jen zčásti.

Nový most bude vypadat stejně, ale bude mít jinou nosnou konstrukci - stávající zastaralé železobetonové nosníky by měla nahradit konstrukce z jediného kusu betonu. „Na novém mostě se jinak nic měnit nebude, protože tam na jiné řešení ani není prostor,“ řekla Vavřínková.

Přestavba mostu by měla stát třicet až čtyřicet milionů korun.

Most v Třebíči je už po 23 letech provozu nebezpečný: