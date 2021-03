Dělníci se vracejí na další část D1, před víkendem začne omezení u Humpolce

Nejprve dělníci z celého úseku mezi exity 81 a 90 obsadí kratší část mezi kilometry 89,4 a 91,3. Tam budou už v pátek dopoledne uzavírány levé pruhy v obou směrech. Zhotovitelská firma pak začne napojovat kanalizaci a telematiku k již modernizovanému úseku dálnice.



Větší omezení čekají řidiče ve směru na Brno. V něm se navíc mezi kilometry 83 a 91,3 začnou opravovat výtluky na vozovce.

V takovém režimu bude D1 fungovat zhruba měsíc.



„Na začátku dubna bude dopravní opatření přemístěno tak, abychom mohli mezi kilometry 89,9 až 91,3 napojit povrch vozovky na dokončenou část,“ uvedla mluvčí stavební firmy Eurovia Iveta Štočková.

Po dalším měsíci - na začátku května - pak dojde ke kompletnímu přemístění dopravy v režimu 2+2 na již modernizovanou polovinu dálnice ve směru na Prahu.



„A zahájíme práce na pravé části dálnice v celé délce úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem,“ dodala mluvčí.

Stavební firma už od pátku očekává dílčí komplikace v dopravě. „Prosíme řidiče, aby si svou cestu dopředu naplánovali a také aby dodržovali stanovená opatření a rychlosti. Průjezd místem pak bude plynulý a bezpečný jak pro řidiče, tak pro naše pracovníky,“ konstatovala Štočková.

Modernizace dálnice letos skončí

Její společnost by v téměř devět kilometrů dlouhém úseku měla pracovat do konce září. Během té doby by měla vyměnit povrch vozovky a rovněž zbourat a postavit znovu ještě dva mosty. Součástí modernizace tohoto úseku je i oprava exitu Humpolec a odpočívky Speřice.

Úsek mezi Koberovicemi a Humpolcem je třetím, na nějž se v letošním roce po zimní přestávce vrací dělníci. Už 20. února se začalo pracovat na úseku mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi nedaleko Brna. A před týdnem znovu ožil i úsek mezi Mirošovicemi na 21. a Hvězdonicemi na 29. kilometru.

V letošním roce zbývá modernizaci D1 mezi Prahou a Brnem dokončit celkem na pěti úsecích. Tím by celá rekonstrukce, která začala už roku 2013, měla skončit. „Dávám hlavu na špalek, že do října bude hotovo,“ prohlásil v minulém týdnu ministr dopravy Karel Havlíček.

Následně to potvrdil i šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že by se provoz do normálu mohl vrátit i dřív. „Do poloviny října bude D1 dokončena, ale už v srpnu bychom převáděli dopravu do jízdních pásů a pak už prováděli jen dokončovací práce,“ řekl.