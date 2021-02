Poslední rok modernizace D1 začíná u Devíti křížů, letos nezvykle brzy

Kvůli instalaci dopravního značení kvůli plánovanému omezení musejí řidiči už od dnešního večera do pondělních ranních hodin počítat s tím, že doprava bude v tomto úseku vedena pouze jedním jízdním pruhem v obou směrech.

„Od pondělí pak bude provoz fungovat v režimu 2+2 jízdní pruhy v levém dálničním pásu, tedy ve směru na Prahu,“ informovala za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Modernizace nejvytíženější české dálnice společně s dalšími třemi rozpracovanými úseky v Čechách u Mirošovic, Humpolce a Velkého Beranova, kam se dělníci vrátí v březnu, má být definitivně hotová letos na podzim.

„Chceme, aby bylo do října hotovo,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Vláda tak nejspíš chce opravu co nejvíc urychlit, aby byla dokončena do sněmovních voleb.



Vedle této osm let trvající rekonstrukce se na D1 na jihu Moravy plánují ještě další, menší opravy. První z nich je rekonstrukce nájezdu z Vídeňské ulice v Brně, kde by se mělo pracovat letos v dubnu a květnu, ve stejném období musí šoféři počítat také s omezením na dálničním mostě přes Svratku. Během roku dostane nový povrch i úsek u Ivanovic na Hané za Vyškovem.

Na dálnici D2 se pak chystá rekonstrukce povrchu u Hustopečí, kde se zároveň budou opravovat protihlukové stěny. Menší oprava se čeká i těsně u státních hranic.