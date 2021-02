Začíná stavební sezona 2021. Ministr představí projekty nových silnic a dálnic

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hlavními body tiskové konference bude modernizace D1. Letos s předstihem se pokračuje s modernizací nejvytíženější české dálnice D1. Společně s dalšími třemi rozpracovanými úseky v Čechách u Mirošovic, Humpolce a Velkého Beranova, kam se dělníci vrátí v březnu, má být definitivně hotová letos na podzim.

„Chceme, aby bylo do října hotovo,“ uvedl již dříve ministr dopravy Karel Havlíček. Vláda tak nejspíš chce opravu co nejvíc urychlit, aby byla dokončena do sněmovních voleb.

České dálnice a silnice jsou každoročně po zimních měsících poseté výtluky a řidiči ve všech krajích si na stav vozovek stěžují. Hejtmani krajů každoročně o stavech silnic upozorňují vedení ŘSD.

„Každá regionální správa ŘSD by měla mít k dispozici zaměstnance, kteří budou okamžitě reagovat na vzniklý problém, a to jak rychlým označením, tak opravou. Zároveň ŘSD řeší celoroční pohotovost několika obaloven asfaltových směsí tak, aby bylo možné řešit kvalitnější opravy i v zimních měsících,“ sdělil hejtman pardubického kraje Martin Netolický.

V posledních dnech je hojně diskutovaná také výstavba a provoz první soukromé dálnice D4 mezi Příbrami a Pískem. Smlouvu minulý týden podepsal ministr dopravy Karel Havlíček s francouzským konsorciem DIVia. „Stavba by měla začít v březnu,“ řekl po podpisu Havlíček. PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době převzít. Jde o první projekt výstavby dálnice touto formou v Česku.