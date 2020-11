Silničáři rozšíří přetížený úsek D1 u Brna na šestipruh a postaví nový most

Co se týče hustoty dopravy, dá se zmíněný vytížený úsek D1 na jihu Brna srovnat snad jen s příjezdem do Prahy.



U Brna je však problém, že na rozdíl od hlavního města nejsou v tomto místě dosud vybudované tři pruhy každým směrem, což průjezdnost značně snižuje. Teď konečně řidičům svitla naděje, že tento zásadní limit zmizí.

K vyhlíženému verdiktu nicméně nevedla snadná cesta. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i kvůli apelu policistů letos posuzovalo, zda se už v tuto chvíli nedá v kritickém místě „přemalovat“ celkový počet pruhů ze čtyř na šest. Díky tomu by byla doprava alespoň o trochu plynulejší, než se začne stavět trvalé a dlouho slibované rozšíření.



Pro policii jde totiž o část dálnice, kde evidují největší problémy. „Bez nadsázky lze hovořit o kapacitním přetížení, a to zejména v době špičky,“ vysvětlil za dopravní policii Jindřich Rybka s tím, že právě rozšíření D1 na šestipruh bude mít na zlepšení provozu významný vliv. „Přinese i snížení počtu nehod,“ doplnil Rybka.

Jen od začátku letošního roku policie ve svých statistikách v tomto úseku eviduje více než desítku z necelé padesátky kolizí aut na dálnici D1 u Brna. A to v ní není zařazená řada menších ťukanců.

Jenže ani tak policisté s požadavkem na provizorní rozšíření neuspěli. Dálniční most z roku 1978, který se nachází asi 400 metrů od Vídeňské ulice a vede přes železniční koridor, by totiž hmotnost aut rozesetých do šesti pruhů nemusel vydržet. „Znamenalo by to výrazné zvýšení zatížení krajních nosníků nosné konstrukce mostu,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Dnes most spadá do druhé nejhorší kategorie, jinými slovy je ve velmi špatném stavu. Horší stav už by znamenal havarijní ohodnocení. I přesto je však most podle expertů pro současný provoz čítající denně více než 70 tisíc aut bezpečný a není třeba nijak omezovat jejich množství nebo rychlost.

Záměr starý dvě desetiletí

Trvalé řešení problému tak silničáři nechávají na období, kdy se bude úsek rozšiřovat na slibovaný šestipruh. O jeho stavbě od Kývalky na západě po Holubice na východě se přitom mluví dlouho. Investiční záměr pochází z roku 2001, plán pak několikrát posuzovaly i soudy kvůli žalobám kritiků.

ŘSD se však konečně podařilo získat pravomocné stavební povolení. Hned příští rok chce na zakázku za více než 1,4 miliardy korun vybrat firmu. „Předpokládáme, že původní termín zahájení stavby, který byl plánován na rok 2023, se nám podaří o rok zkrátit,“ oznámil Studecký. Hotovo má být v roce 2025.

Plány nejspíš urychlil i nevyhovující stav mostu. „Kladu si však otázku, jestli rozšíření na šest pruhů postačí ve výhledu na 25 let, na něž se takové stavby plánují,“ podotkla Veronika Valentová z brněnského Centra dopravního výzkumu.

Každopádně zmiňovaný most nelze jednoduše opravit. Dělníci ho proto musí zbourat a postavit nový, což zkomplikuje už tak špatnou dopravu. S touto možností silničáři původně nepočítali, což je zřejmé i z toho, že stavební povolení nezahrnuje demolici a novou stavbu. Teprve v tuto chvíli pro ně zpracovávají projektovou dokumentaci.

ŘSD plánuje, že si o dodatečnou změnu povolení požádá později. Další podobný problém řešit nemusí. Druhý most v dotčeném úseku přes Havránkovu ulici je na tom dobře – na třetím nejlepším stupni ze sedmi.

Hotovo nejdříve v roce 2032

Řidiči se však v posledních týdnech musí mít na pozoru u mostu přes Svratku, kde dělníci v těchto dnech s opravou za 22 milionů finišují. Každopádně této stavby se rozšíření D1 na šestipruh zatím netýká.

Most je zařazený až v další etapě, zahrnující úpravu mimoúrovňového křížení s dálnicí, kde je zahájení prací v plánu nejdříve v roce 2023. Zatím projektanti řeší podklady pro žádost o stavební povolení.

Celkem je rozšíření D1 od Holubic až po Kývalku rozdělené na sedm etap. První z nich je právě nejhorší část mezi dvěma dálnicemi vedoucími z jihu.

„Kéž by to už bylo, neustále tam jsou zácpy. Myslím, že jde o úsek s největší frekvencí aut v Česku,“ reagoval na plány ŘSD brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Další dva úseky dohromady za více než 4,5 miliardy se podle aktuálních informací mají začít rozšiřovat v roce 2023 od křížení s dálnicí D2 východním směrem.

O dva roky později podle plánů dělníci navážou rovnou na dvaceti kilometrech dálnice, tedy téměř všude. Vše by pak mělo být hotovo v roce 2032, kdy se otevře šestipruh u Holubic, kde zatím vize na rozšíření postupují nejpomaleji.