Věštkyně bez roušky prodělala, opilého výtržníka stál večírek pět tisíc

„Dne 18. února po poledni vyjížděla hlídka městské policie kvůli věštkyni nabízející svoje služby před budovou pošty. Strážníky zavolala žena, kterou věštkyně zastavila, a když skončila, požadovala sto korun,“ popisuje vedoucí městské policie Martin Kunc.



Nakonec však samozvaná sibyla přišla o víc, než si vůbec vydělala, i když se strážníkům nepodařilo prokázat svědeckými výpověďmi, že porušila tržní řád. Ten ve městě zakazuje podomní a pochůzkový prodej.

„Žena však porušila mimořádná opatření, neměla zakryté dýchací cesty. Vysvětlili jsme jí, že tato její činnost v rámci opatření ani jejího podnikání není ve městě akceptovatelná ani povolená. Na cestu zpět do bydliště byla lehčí o 300 korun,“ řekl Kunc na adresu padesátileté ženy z Pardubic.

Mnohem dráž vyšel 48letého muže ze Žďáru nad Sázavou alkoholový dýchánek. Na cestu domů si 25. února vybral špatnou cestu, zamířil totiž přes Doležalovo náměstí, na kterém má služebnu městská policie.



„Pomočil zaparkované vozidlo městské policie a schody před služebnou. Byl agresivní, při jeho pacifikování jsme museli použít donucovací prostředky. Muž odmítl dechovou zkoušku, ale strážníci konstatovali, že měl opici jako z praku,“ glosoval případ vedoucí strážník.

Opilce si pak vyzvedli rodinní příslušníci. „Když jsme druhý den jeho přestupek řešili, omlouval se a tvrdil, že si není vědom, kde se do podnapilosti uvedl. Vyřešili jsme to pokutou pět tisíc korun, i přes její výši byl muž spokojen, že to skončilo pouze tímto způsobem,“ doplnil Martin Kunc.