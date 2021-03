Nejen domluva, ale už i desítky pokut. Jaký byl první den kontrol okresů

První den platnosti vládního nařízení policisté zkontrolovali přes 53 tisíc vozidel. „V 1 527 případech jsme byli nuceni odepřít vstup do okresu. Většina cestujících však měla doklady v pořádku a setkávali jsme se s pochopením a vstřícností,“ uvedli policisté na svém Twitteru.

O několik stovkách případů porušení nařízených mimořádných a krizových opatření vlády hovoří policie v Plzeňském kraji. Většinu pochybení ještě policisté řešili domluvou, udělili ale také už 29 pokut za porušení nařízení o pohybu, v 79 případech odepřeli řidičům vjezd, řekla tamější policejní mluvčí Pavla Burešová. Celkem provedli policisté za pondělí v kraji 6 771 kontrol.



V 11 případech zjistili porušení mimořádných opatření, týkalo se to zejména pochybení při nošení respirátorů či roušek. „Co se týká porušení krizových opatření, kam mimo jiné patří omezení volného pohybu osob, to řešili policisté na území Plzeňského kraje celkem ve 268 případech. Za nedodržování udělili 29 pokut, ve třech případech je oznámili na příslušné správní orgány a 236 těchto případů vyřešili na místě domluvou,“ řekla Burešová.

Pomoc i při uplatnění výjimky

Policie v Jihočeském kraji v pondělí při kontrolách omezení pohybu kvůli koronaviru zaznamenala 70 přestupků. Převážně je řešila domluvou a vysvětlením. Policisté rovněž v kraji nepovolili 39 vozidlům vjezd do okresu, sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.



„Za uplynulý operační den policisté provedli 5 666 kontrol. Ve většině případů se setkávali s pochopením. V některých složitých případech policisté pomáhají najít možnost, jak uplatnit výjimku například při cestě za opuštěnou seniorkou nebo kvůli nákupu,“ uvedl Matzner.

S kontrolami pomáhají vojáci i celníci Policejní prezidium už dřív uvedlo, že policisté budou v souvislosti s omezením volného pohybu lidí hlídkovat v ČR na 500 vybraných stanovištích na významných dopravních tepnách. Vedle toho budou pohyb lidí kontrolovat mobilní hlídky podle vyhodnocení místních policejních velitelů. Od úterý policii s kontrolami pomáhá také 3834 vojáků a 270 příslušníků Celní správy, dohromady bude v následujících týdnech nasazeno přes 30 000 lidí.

Na Vysočině policie udělala v pondělí přes 3000 kontrol dodržování všech protiepidemických opatření. Zjistila 180 případů nenošení roušek, do okresů nepustila 43 aut, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.



„Přestupky byly hlavně v úseku nenošení roušek, jsou to roušky nošené v zastavěném území. Byli lidé, kteří venku neměli na ústech vůbec nic, většinou se to vyřešilo domluvou,“ řekla Čírtková. Policejní hlídky u sebe měly potřebné formuláře dokládající účel cesty, které mohli lidé na místě vyplnit. Auta, která se z nařízení policie musela vrátit, byla podle Čírtkové z celého kraje, na Jihlavsku to bylo 12 aut, na Pelhřimovsku 16.

V Olomouckém kraji policisté neumožnili stovce řidičů projet mezi jednotlivými okresy. Při akci zkontrolovali téměř 4000 aut, většinu přestupků řešili domluvou, uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Do bezpečnostního opatření je od pondělka v kraji zapojeno 250 policistů, hlídky jsou na 170 vytipovaných místech.

„V souvislosti s kontrolami dodržování mimořádných opatření kvůli koronaviru jsme v Olomouckém kraji od pondělí do dnešního rána provedli 3848 kontrol. Při nich jsme zaznamenali 106 přestupků a většinu z nich jsme vyřešili domluvou. Na hranicích okresů jsme nepovolili vjezd 99 vozidlům,“ uvedl policejní mluvčí.

Slušní a vstřícní řidiči

Policisté v Ústeckém kraji zastavili během prvního dne kontrol na hranicích okresů 6275 vozidel, sto jich vrátili zpět. Přestupky řešili domluvou. Řidiči byli slušní a vstřícní, popsala mluvčí krajské policie Jana Slámová.

Hlídky byly v pondělí zhruba na 200 stanovištích v kraji. Nikde se kvůli namátkovým kontrolám netvořily kolony. „Šoféři byli ohleduplní, většinou situaci chápali, nesetkali jsme se s nějakou agresivitou,“ uvedla Slámová. Tolerantní vůči motoristům překračujícím hranice okresů, kterých má kraj sedm, budou policisté ještě dnes. Od středy nevylučují pokuty.