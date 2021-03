Vláda kritiku lidí přehání, snaží se vyvinit, myslí si sociolog Prokop

Co říkáte novým opatřením, která platí od pondělí?

V průmyslu a výrobě by se mělo jít dál. To neznamená plošně zavírat. Zaprvé by se měla zvýšit podpora v programu Antivirus A – třeba i na 100 procent náhrad mezd zaměstnanců – a vyzvat firmy, že pokud mohou, ať přeruší práci. Řada má stejně omezení díky individuálním karanténám. Zadruhé by se mělo urychlit zavedení povinných testů ve firmách – třeba od 8. března (vláda to zatím rámcově plánuje jen pro firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března, menší mají přijít na řadu později – pozn. red.). S tím, že kdo netestuje, dává zaměstnance na Antivirus A. Jde o vše a jeden den lockdownu stojí okolo dvou miliard. Je třeba také dát povinný home office, kde to jde, a motivovat k němu firmy finančně.

Na pohyb lidí v zemi nemám super silný názor. Ono to vypadá zbytečně, když je situace špatná všude, ale může to zpomalit šíření nových variant viru mezi regiony.