Radnice chtěla po City Parku lávku, teď ji místo opravy za milion zboří

Ta vede pod obchodním centrem vedle cyklostezky. A je už zhruba tři roky zavřená a přehrazená vybledlými páskami. Na lávce totiž shnily dřevěné fošny a chodcům tam hrozí proboření do potoka.

Přitom v době vzniku City Parku, jehož vybudování stálo více než miliardu korun, vedení magistrátu na vybudování cyklostezky s lávkou trvalo. A ještě v létě roku 2018 plánovalo, že ji opraví.



„Z rozhodnutí zastupitelstva se lávka bude opravovat, dřevěné fošny se nahradí lehčenými betonovými panely. Statik ale musí prověřit, zda konzoly původně připravené na fošny udrží betonové stavební prvky,“ popisoval tehdejší mluvčí radnice Radek Tulis.

Následně úředníci z magistrátu zadali statický posudek. Podle jeho výsledku se měl připravit projekt. Tehdejší předpoklad hovořil o tom, že oprava lávky bude stát kolem milionu korun.



„Půjde ale o dlouhodobé řešení, na rozdíl od dřevěných prken, která rychle podléhala zkáze,“ doplnil Tulis v roce 2018.

Více než milion korun tam radnice nakonec opravdu investuje. Ale ne do opravy lávky, ale do jejího odstranění. O zrušení rozhodlo současné zastupitelstvo.



„Lidé stejně víc využívali sousední asfaltovou komunikaci. Loni probíhaly projekční práce, v létě bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Už je vybraný dodavatel stavebních prací za cenu 1,14 milionu korun. Je podepsaná smlouva a práce začnou, jakmile skončí zima. Termín ukončení je do poloviny letošního května,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

Rozhodnutí o zrušení lávky podle něj předcházely delší peripetie o formě opravy. Během nich odborníci zjistili, že opěrná zeď není v dobrém stavu.



„Pokud by měla nést konzoly zatížené těžšími betonovými panely, tak by se musela kompletně opravit. To by bylo mnohonásobně dražší. Proto je zvolena varianta zúžení, kdy bude koruna opěrné zdi upravena do stejné výšky jako přilehlá cyklostezka. Fakticky tak dojde k zúžení prostoru pouze o (průměrně) osmdesát centimetrů,“ doplnil mluvčí Daněk.

Blízké dopravní hřiště

Lávka byla před rokem 2008 jednou z podmiňujících staveb, kterou nechal udělat investor City Parku na přání magistrátu. Radnice mohla trvat na tom, aby byla zhotovena odolněji a na delší dobu než na několik málo let.



„Zrušení lávky mi přijde na hlavu postavené. Teď je nedaleko postavené nové dopravní hřiště, provoz se tam určitě ještě zvýší. Lávka by byla využívaná,“ míní Monika Machová, která cestu pod City Parkem používá. A nechápe, proč se na lávce pouze jen nevymění shnilé dřevo za nové.

11. června 2018

V době stavby City Parku byl primátorem Jihlavy Jaroslav Vymazal. Dnes je radním pro dopravu. A přijde mu každopádně škoda, že se nyní lávka odstraní.



„Lehké a elegantní visuté provedení chodníku se zdálo dostačující, ale běžné dřevo v těchto podmínkách, jak se ukázalo, dlouho nevydrží. Důkladnější prohlídka opěrné zdi pak prokázala, že se zub času po jedenácti letech podepsal i na její statice. Vzhledem k tomu, že se náklady na celkovou rekonstrukci podle studie vyšplhaly vysoko, tak se zvolil tento způsob, který průchod zachová a je výrazně levnější,“ popsal radní, který je nyní i poslancem. A předpokládá, že k obnovení chodníku v plné šíři dojde při rekonstrukci opěrné zdi, která snese odklad.

Vymazala jinak těší, že se nedaleko lávky povedla modernizace dopravního hřiště.



„K tomu ještě to krásné napojení cyklostezkou spolu s revitalizací Alfatexu na Jihlavské Benátky výrazně zkultivovalo tuto lokalitu. Letos zahájíme ještě revitalizaci navazujícího ‚Brtnického předměstí‘, které vše výrazně zpřehlední a udělá bezpečnější především pro chodce,“ dodal radní.