Humpoleckou křižovatku zvanou ruská ruleta nahradí kruhový objezd

Kraj Vysočina a město Humpolec se dohodly na společné investici a do konce roku by na místě měl vzniknout nový kruhový objezd. Zároveň se opraví i přilehlé chodníky, veřejné osvětlení a také vodovod a kanalizace.

I když místní jsou na tuto křižovatku zvyklí, přespolní zde mívají problémy, někteří se správně neorientují a vznikají tu často rizikové situace. Na křižovatce nejsou semafory, motoristé se řídí podle značek.

„Je to skutečně nepříjemná křižovatka s poměrně zvláštním režimem,“ souhlasí humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Ne nadarmo lidé přezdívají této křižovatce ruská ruleta, a pokud je to možné, raději volí jinou cestu.

Pravidla se tam skoro nedodržují

„Tato křižovatka není složitá pro toho, kdo zná dopravní předpisy. Jenže také už se mi stalo, že během chvilky, kdy jsem stála a dávala přednost, jsem byla svědkem toho, že tři řidiči naopak přednost správně nedali a k nehodě nechybělo mnoho. Takže když to není nutné, jedu jinudy. Za kruháč budu určitě ráda,“ uvedla například řidička Eva Kubíčková.

„Je to tam opravdu jako ruská ruleta. Jste na hlavní, máte přednost, ale musíte se vyhýbat autům z vedlejší silnice. Pravidla se tam skoro vůbec nedodržují,“ přidala svou zkušenost Eva Pospíšilová.

I policisté uznávají, že stávající křižovatka dělá některým řidičům problémy. „Myšlenka, že by se změnila v okružní, je stará už několik let. I když v tom místě nebyl žádný velký počet dopravních nehod s fatálními následky, přesto považujeme řešení v podobě okružní křižovatky za smysluplné a potřebné,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že loni v létě se Policie ČR k záměru vyjádřila kladně.

Od novinky si policisté slibují i zklidnění provozu. „Tím, že se to tam změní na okružní křižovatku, provoz se zklidní, bude plynulý a především bezpečný,“ dodala policejní mluvčí.

Proměna frekventovaného místa by měla začít letos na jaře. „Momentálně jsme ve fázi výběru dodavatele stavby. Vybráno by mělo být v dubnu. Nejpozději v květnu bychom rádi zahájili stavební práce s tím, že do konce stavební sezony, to znamená přelom letošního října a listopadu, by mělo být hotovo,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Jde o společnou zakázku města a hejtmanství.

Kraj jako vlastník komunikace bude financovat opravy silnice a vybudování kruhového objezdu za přibližně 13 milionů korun.

Zásadní investici ale ponese město. To bude rekonstruovat chodníky, vodovody, kanalizace a veřejné osvětlení.

„Počítáme s investicí kolem třiceti milionů korun,“ poznamenal humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Právě práce na kanalizaci a vodovodu ovlivní rychlost dokončení celé akce. „Jejich včasné předání je pro dodržení dokončení prací v termínu zásadní,“ zdůraznila Jitka Svatošová.