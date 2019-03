Pět let nedokázal kraj prodat léčebnu. Když uspěl, hrozí mu soudní spor

Podle názoru ministerstva vnitra, které transakci v posledních týdnech a měsících prověřovalo, totiž Kraj Vysočina při prodeji této nemovitosti porušil zákon o krajích.

Vedení hejtmanství si však nadále trvá na svém, že vše bylo v pořádku. V současnosti tak nelze vyloučit variantu, že o osudu někdejší ozdravovny bude rozhodovat soud.

„Cesta k nápravě nebude úplně jednoduchá,“ říká Jaromír Kalina, předseda zastupitelského klubu opozičních lidovců. Ti na procesní nesrovnalosti při prodeji poukazují už několik měsíců.

Spor nastal kvůli nepřehledné situaci ohledně vypsaného a následně zrušeného výběrového řízení. A kraj se s ministerstvem nedokáže shodnout, zda nakonec bylo, či nebylo vypsáno. V podstatě je to administrativní záležitost, která však může mít milionové důsledky.

O areál, který se dlouhé roky kraji nedařilo prodat, se na sklonku loňského léta najednou začali přetahovat dva zájemci.

Ke společnosti Bantiko, která tehdy nabízela za sanatorium 20,1 milionu korun, se na poslední chvíli připojila firma Investate Management. Šest dní před jednáním zastupitelstva, které mělo prodej schválit, poslala nabídku zhruba o pět milionů vyšší. Při následném jednání se zájemci Bantiko zvýšila svoji nabídku na 30,5 milionu korun.

Zastupitelstvo ale prodej neodsouhlasilo. Naopak zastupitelé odhlasovali, že celé výběrové řízení ruší. Zároveň však deklarovali, že o předložených nabídkách rozhodnou na dalším jednání 6. listopadu. Na úřední desce se objevila informace, že možnost podávat nabídky stále trvá. Do konečné fáze soutěže se pak zapojilo pět účastníků.

Podle názoru úředníků ministerstva vnitra však byl tento postup protizákonný. Upozorňují, že jakmile bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení, muselo být vypsáno nové. To se ovšem nestalo.

„Ministerstvo vnitra si je vědomo, že Kraj Vysočina zveřejnil informaci, že stále trvá záměr prodat předmětné hmotné nemovité věci. Jestliže zastupitelstvo rozhodlo o zrušení výběrového řízení, pak uvedená informace nemá žádné relevantní důsledky,“ píše se v závěrech ministerského šetření z ledna letošního roku.

„V podstatě vedeme spor o to, zda zastupitelstvo zrušilo celý dokument (o vyhlášení výběrového řízení na kupce, pozn. red.), nebo pouze jeho část. My jsme přesvědčení, že pouze jeho část,“ tvrdí ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Kraj Vysočina se následně pokoušel ministerské úředníky přesvědčit o svém pohledu na věc. Ale neuspěl. Na konci prvního březnového týdne dostal další sdělení, v němž úředníci z Prahy sdělili, že na svých závěrech trvají. A zároveň chtějí, aby jim hejtmanství sdělilo, zda dobrovolně zjedná nápravu a kdy se tak případně stane.

„V případě, že ze strany Kraje Vysočina nedojde k dobrovolnému zjednání nápravy, přistoupí ministerstvo vnitra k uplatnění svých dozorových kompetencí,“ píše se ve vyrozumění.

Kupec už si areál převzal, zatím ho jen udržuje

Pro kraj je to choulostivá situace. Zjednání nápravy lze totiž přeložit jako zrušení celého transferu.

Kraj už s kupcem, kterým byla společnost Bantiko, podepsal smlouvu. Firma ze sjednané částky 30,5 milionu korun zaplatila dle informací od ředitele krajského úřadu Kadlece okolo 10 milionů. A do konce roku má uhradit i zbylou částku. Navíc už si kupec areál převzal. Zatím však provádí pouze údržbu.

„Musím říct, že té argumentaci ministerstva vnitra docela rozumím. Obávám se, že řešení nebude bez toho, aby nebyly nějaké kompenzace. Ta společnost v dobré víře podepsala smlouvu, plní ji. Navíc je tam ještě nějaká investice... Předpokládám, že by se tím oháněli,“ myslí si lidovec Jaromír Kalina.

„Pokud bychom chtěli zjednat nápravu sami, tak to musí být rozhodnutím zastupitelstva. Protože to bylo zastupitelstvo, které přijalo nějaké usnesení. A to je věc, která se nedá předložit hned na stůl. To se musí řešit propracovaným veřejným materiálem,“ tvrdí ředitel úřadu Kadlec.

Kdyby kraj nezjednal nápravu sám, může záležitost podle Kadlece dospět až k soudnímu sporu.

„Pokud by ministerstvo zrušilo rozhodnutí zastupitelstva, musíme se bránit. Byl by to zásah do kompetence kraje, protože rozhodnutí už bylo vykonáno (podepsala se kupní smlouva, pozn. red.). A pokud by dalo ministerstvo celou záležitost k soudu samo, je pak otázkou, jak rozhodne,“ zamýšlí se Kadlec.

Problém navíc komplikuje fakt, že ve smlouvě, kterou hejtmanství se společností Bantiko podepsalo, je ujednání, které řeší situaci zpochybnění kontraktu. „Kupní strany se v něm zavázaly učinit vše pro to, aby areál byl prodán stejné firmě za podobných podmínek,“ potvrdil Kadlec.

„Předpokládám, že případné uplatnění dozorových kompetencí ministerstvem vnitra bude brát na tuto skutečnost zřetel, stejně tak na princip dobré a efektivní veřejné správy a na související veřejný zájem,“ vyjádřil naději hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) v komunikaci s ministerstvem vnitra.

Areál s pavilony a 19 hektary pozemků nemohl kraj prodat asi pět let, jeho cenu ve výběrových řízeních postupně snížil z 50 na 18 milionů korun.