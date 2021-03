Velká očkovací centra otevře Vysočina do neděle, vznikají i menší

Podle původních předpokladů se měla velká vakcinační centra v kraji otevírat až v příštím týdnu. V pondělí 15. března mělo začít sloužit jihlavské v ATX centru (bývalý vědeckotechnický park) v Hruškových Dvorech a o dva dny později ve žďárské sportovní hale.



„Ale nakonec jsme se rozhodli jejich přípravu uspíšit a otevřít je ještě v tomto týdnu,“ informoval krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. „Očekáváme dodávku většího počtu vakcín,“ uvedl jako důvod.

Velkokapacitní centrum v Jihlavě pro až 1 500 zájemců denně zahájí testovací provoz ve čtvrtek. S otevřením žďárského centra se pak počítá v pátek.



„A předpokládáme, že v sobotu zahájíme zkušební provoz očkovacího centra v Třebíči,“ doplnil Novotný. V Třebíči se bude očkovat v kulturním domě Fórum.

Zbylá dvě krajská vakcinační centra už jsou v provozu. V pavilonu onkologie nemocnice v Havlíčkově Brodě se vakcína podává už od poloviny února. Původně mělo sloužit dočasně pro pracovníky zdravotnických zařízení, nakonec z něj kraj za chodu vytváří větší centrum s kapacitou až osmi stovek lidí denně. Tři týdny slouží i centrum v pelhřimovském kulturním domě Máj.

Pro seniory je 20 kilometrů daleko

Jak se však zdá, na Vysočině to nebudou jediná centra, kam se registrovaní zájemci mohou přijít nechat naočkovat. Dvě menší už jsou v provozu v Třešti a Telči. A mít na svém území očkovací centrum s kapacitou třeba jen kolem dvou stovek lidí denně mají zájem i další města.

Jak se registrovat Registrovat k očkování se mohou osoby starší 70 let, všichni zdravotničtí pracovníci a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení . Registrace se provádí pouze elektronicky, a to na adrese centrálního rezervačního systému registrace.mzcr.cz .

všichni . Registrace se provádí pouze elektronicky, a to na adrese centrálního rezervačního systému . Od 1. března se do očkování měli zapojit i praktičtí lékaři. Tento způsob ale na Vysočině dosud vázne, ještě týden po tomto datu neměli praktičtí lékaři vakcínu.

„Patříme mezi ně. Máme tu spoustu seniorů, kteří by se měli nechat očkovat v Havlíčkově Brodě. Ale říkají, že i dvacet kilometrů je pro ně daleko a že si raději počkají, až si budou moci dojít ke svému praktikovi ve svém městě,“ vysvětluje přibyslavský starosta Martin Kamarád.

O vlastním, byť řádově menším očkovacím centru, uvažují i další sídla. Jednání pomalu finišují v Okříškách, zájem má vedle Přibyslavi i třeba Velké Meziříčí. Podle Novotného další města vyčkávají, zda se tato menší centra osvědčí.

Zřídit jakékoliv očkovací centrum, i třeba to sebemenší, však rozhodně není nic snadného. Jeho provoz musí zajišťovat lékař nebo zdravotnické zařízení, musí mít smlouvu s pojišťovnami a musí být schopno zajistit provoz minimálně osm hodin denně po pět dní v týdnu. Zásadní je rovněž IT připojení k centrální registrační databázi, nutné je i vyhovět podmínkám hygieny a sestavit provozní řád.

Například v Třešti stála za zřízením očkovacího centra zdejší poliklinika. Podle dřívějšího vyjádření jejího lékaře a prokuristy Libora Kopuletého trvala administrativní příprava centra zhruba měsíc. Samo si muselo sehnat vybavení, a už to nebylo tak snadné.



V třešťském centru je každý den od pondělí do pátku přítomen jeden lékař, dvě zdravotní sestry a dva administrativní pracovníci. „Domluvili jsme se, že to budeme dělat systémem charity bez nároku na odměnu,“ řekl pro ČTK Kopuletý.

Personál vždy zůstane jen jeden

„Momentálně je to tak padesát na padesát. Domlouváme se s lékařkou, která by si to vzala na starost. Ale je kolem toho vyjednávání jako při stavbě malé atomové elektrárny,“ popisuje s nadsázkou Martin Kamarád. V Přibyslavi rovněž zvažují místo, kde by očkovací centrum mělo být. Nejvíce se mluví o městské sportovní hale.

O vlastním vakcinačním centru začala Přibyslav uvažovat i kvůli dřívějším nejasnostem ohledně očkovacího centra v Brodě. Kraj pro něj dlouho nemohl najít vhodné umístění. Ani nakonec zvolený pavilon onkologie v nemocnici není kvůli nižší kapacitě zcela ideální.

„Objevovaly se zprávy, že v Havlíčkově Brodě může být jakési užší hrdlo, a až skutečně budou vakcíny pro každého, nemusí zdejší očkovací centrum stíhat,“ podotkl Kamarád.

Kraj podle Novotného vznik menších center podporuje. „Pokud se takové aktivity ujme soukromník či obec, rádi je podpoříme, poradíme jim. Je třeba si však uvědomit, co všechno takové centrum musí splnit,“ zůstává opatrnější.

Jako konkurenci velkým krajským centrům menší očkovací místa nevidí. Upozornil ale, že bude muset být na krajská vakcinační centra zajištěna návaznost. A zároveň se oba stupně nesmí prát o zdravotníky. „Je dobré, když bude očkovacích míst víc, ale personál je vždy jen jeden,“ dodává.

První očkovací centrum na Vysočině se v únoru otevřelo v Pelhřimově: