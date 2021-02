Na covid mu zemřel otec, tak Jihlavě pronajal očkovací centrum za korunu

Když majiteli společnosti ATX Real před dvěma měsíci zemřel otec na covid-19, rozhodl se, že budovu bývalého vědeckotechnického parku v Jihlavě (VTPJ) nyní nazývanou ATXcentrum, kterou před šesti měsíci koupil, nabídne Kraji Vysočina jako možné velkokapacitní očkovací centrum. Cenu za pronájem prostor stanovil na symbolickou jednu korunu.



„Rád poskytnu prostory pro dobrou věc, protože každý den, kdy se urychlí očkování, může zachránit spoustu životů,“ řekl jednatel společnosti Jakub Klobása, jehož společnost podniká v oblasti IT.

Kraj Vysočina na nabídku soukromého vlastníka kývl. „Velmi nás překvapil symbolickým nájemným,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD) a dodal, že VTPJ se vedení kraje líbil i z mnoha dalších důvodů.

„Budova byla vystavěna jako vědeckotechnický park s biochemickými laboratořemi. Jsou tam proto laboratorní podmínky, ambulance, čekárny, toalety. Celé prostředí je bezbariérové. K dispozici je wifi, mrazáky a další zázemí, kde by se mohly připravovat vakcíny. Logistika a příprava očkovacího centra proto nebude tak složitá, protože je prakticky už připravená,“ chválil Novotný.

Areál těží z dobré dopravní dostupnosti i parkování

Dobrá by měla být i dopravní obslužnost. Těsně před budovou zastavuje MHD, v areálu je parkoviště a o navýšení parkovacích míst se ještě jedná.



Kraj Vysočina probere s jihlavským magistrátem a dopravním podnikem i případné navýšení spojů MHD. Jak uvedl hejtman Vítězslav Schrek (ODS) ve hře jsou i kyvadlové svozy pro zdravotníky, kteří budou v centru pracovat.

Očkovací centrum bude mít přijímací místnost s čekárnou, kde administrativní pracovníci každého příchozího zaevidují, občan vyplní krátký dotazník a následovat bude vstupní vyšetření lékařem a odeslání do příslušného očkovacího boxu, kde bude aplikována vakcína.

Po očkování lidé přejdou do odpočívárny, kde setrvají 30 minut pro případ, že by se u nich objevila nějaká reakce vyžadující pomoc lékaře. Následně odejdou přes registrační místnost. Celková délka návštěvy očkovacího centra je vypočítána na zhruba 45 minut, může se ale zkrátit.

„Jednáme s ministerstvem zdravotnictví, aby se čekání po aplikaci vakcíny zkrátilo na 20 minut,“ dodal hejtman.

Jihlavské očkovací centrum by mělo fungovat dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. Denně by mohlo naočkovat přes tisíc lidí.

Nežádoucích účinků se v Jihlavě objevilo minimum

Očkovat by se mělo oběma zatím dostupnými přípravky. „Vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna považuji za jedny z nejbezpečnějších, které jsou. Nežádoucí účinky se pochopitelně mohou vyskytnout, anafylaktický šok se ztrátou vědomí je tou největší komplikací. Ale u nás v nemocnici jsme proočkovali již přes dva tisíce dávek a drobné kožní alergické reakce byly celkem tři. Anafylaktický šok ani jeden,“ řekl ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Jak upozornil hejtman Vítězslav Schrek, alfou a omegou úspěšnosti očkování bude zajištění personálu. Jednu očkovací směnu by mělo zajišťovat 50 lidí.

„Na personálním zajištění budeme spolupracovat s našimi nemocnicemi, zároveň počítáme i s účastí spolupracujících zdravotníků ze soukromého sektoru. Ti se nám ostatně hlásili již při naší výzvě. Nyní připravujeme jejich registr a případné rozdělení. Zdravotníci by se střídali ve dvou směnách,“ řekl hejtman.

Provoz očkovacího centra by měli v Jihlavě spustit v polovině března. Otevřené by mělo být minimálně půl roku, ale kraj počítá, že to bude spíš delší časové období.

V Pelhřimově budou připraveni na provoz do týdne

Nejblíž k otevření má očkovací centrum v Pelhřimově. To vzniká v prostorách kulturního domu Máj. Od následujícího týdne by mělo být připravené na provoz. Kraj by ho chtěl pilotně otevřít do čtrnácti dnů. „Chceme si tam otestovat provoz, logistiku, parkování, IT napojení a další náležitosti,“ uvedl Schrek.

„Na jeho otevření jsme spěchali i z toho důvodu, že v pelhřimovské nemocnici, kde se nyní očkuje, probíhají intenzivní stavební práce a uvnitř areálu je omezená doprava,“ dodal náměstek Novotný.

V minulém týdnu dělníci ve velkém sále kulturního domu položili ochranné podlahové krytiny a montovali jednotlivá očkovací místa.

„Tento týden by měly být nainstalovány rozvody vody a následně budeme dolaďovat všechny potřebné věci, aby celé očkovací centrum vyhovovalo požadavkům ze strany státu, krajského úřadu i hygieny,“ přiblížil harmonogram dalších prací starosta Pelhřimova Ladislav Med s tím, že na pátek je naplánovaná inspekční návštěva z Kraje Vysočina.



Očkovací centrum bude mít 8 až 10 očkovacích míst s kapacitou až tisíc lidí za den.

Buduje se i v Třebíči, Brod ještě místo nemá

Dnes se začalo pracovat na vybudování očkovacího centra v třebíčském kulturním domě Fórum. Práce začaly montáží speciálních modulů, které se běžně používají na výstavištích. Z nich se vytvoří jednotlivé oddělené kóje, přijímací místnost, recepce a další náležitosti.

„Město si tento systém pronajalo prozatím do konce roku za částku 55 tisíc korun měsíčně. Montáž a demontáž bude stát dalších 87 tisíc korun,“ uvedla třebíčská mluvčí Irini Matakidisová s tím, že centrum by mělo být dokončeno do poloviny února. I zde by se mohlo očkovat až tisíc lidí denně.

Další očkovací centrum bude ve Žďáře nad Sázavou a to konkrétně ve Sportovní hale TJ v Jungmannově ulici. V případě Havlíčkova Brodu není definitivní umístění očkovacího centra ještě zřejmé. Intenzivně se nyní jedná o umístění v sálech Kulturního domu Ostrov.

Tato čtyři centra by měla mít otevřeno prozatím pět dní v týdnu, osm hodin denně.