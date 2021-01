Očkovány byly stovky zdravotníků na Vysočině, první byl provokující ředitel

První vlna očkování se týká pracovníků nemocnic a záchranné služby. Do jihlavské nemocnice na konci roku dorazilo 975 dávek vakcíny. Z ní jsou postupně rozváženy do dalších nemocnic na Vysočině.



Zdravotnická zařízení v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě začala očkovat v sobotu ráno. V Novém Městě na Moravě chystají zahájení na dnešek, v Pelhřimově na úterý a v třebíčské nemocnici by se mělo očkovat od středy.

Zájem mezi zdravotnickým personálem o očkování je velký. Jen v Jihlavě za víkend podstoupilo první očkování zhruba dvě stovky zdravotníků, v Havlíčkově Brodě šest desítek. A další stovky na injekci čekají v pořadnících. Jako první přichází na řadu pracovníci, kteří se starají o covidové pacienty.

„Zájem je překvapivě vysoký. Jenom pro ilustraci: je nás tady asi patnáct set, na chřipku se nechává běžně očkovat kolem čtyř set lidí, teď už máme na covid zabukovaných přes devět set lidí,“ řekl v sobotu ráno ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Ředitel nemocnice provokoval tričkem i kritikou

Byl zároveň prvním, kdo očkování na Vysočině podstoupil. Pozornost při tom vzbudil svým černým tričkem s dvojsmyslným nápisem Čau lidi, doufám, že se ho už tento rok zbavíme. Zmínil rovněž drobný rozpor oproti politickým proklamacím. V první ampulce totiž nebylo avizovaných šest dávek vakcíny, ale jen pět a kousek.

„My jsme to čekali, tak jsme udělali speciální prostory a ampulky se budou využívat tak, že když tam bude šestá dávka, může se použít, a když tam nebude, nenastane výpadek,“ řekl Velev.

Jak ředitel nemocnice osm hodin po aplikaci vakcíny veřejně potvrdil na facebookovém profilu jihlavské nemocnice, cítí se naprosto v pořádku. Žádná alergická reakce se nedostavila, o vpichu už ani nevěděl.

„Myslím, že to tak bude mít většina očkovaných. Tato vakcína je dle mého velmi bezpečná a technologicky velmi zajímavá. Účinnost samozřejmě uvidíme, jistě nemůže být stoprocentní. Byl bych rád, kdyby to pochopili všichni ti, kdo šíří nesmyslný strach, ať už vědomě, či nevědomě,“ napsal Lukáš Velev.

V Jihlavě je zaplněna polovina covidových lůžek

Kdy se dostane na veřejnost, zatím není zcela jasné. Podle premiéra Andreje Babiše by se od poloviny ledna mohli do pořadníků hlásit lidé starší 80 let. A od února i všichni ostatní zájemci, přičemž o jejich pořadí nakonec rozhodnou další kritéria, jako je například věk nebo zdravotní stav.

V jihlavské nemocnici bylo ke včerejšku 62 hospitalizovaných pacientů s koronavirem, z toho devatenáct v těžkém stavu. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové je kapacita covidových lůžek naplněna zhruba z poloviny.

„Před Vánoci bylo pacientů 18. Stouplo to, ale není to jako na vrcholu, kdy bylo 120 pacientů (na přelomu října a listopadu – pozn. red.). Infekční JIP máme plné, ARO je taky plné, další pacienti jsou na interní JIP a dalších odděleních,“ řekla mluvčí.

„Očekáváme nárůst a předpokládám, že začneme zase poměrně rychle rozšiřovat počet covidových lůžek. Hlavně, abychom na ně měli personál,“ konstatoval Velev.

Neobvyklé kolísání je dáno dozvuky Vánoc

Na Vysočině se od začátku pandemie nakazilo koronavirem přes 37 tisíc lidí, téměř 32 a půl tisíce z nich se dle údajů krajské hygienické stanice z nemoci vyléčilo. Od jara hygienici v kraji zaznamenali přibližně 529 úmrtí lidí nakažených koronavirem. V indexu rizika PES byla Vysočina v neděli už třetím dnem na hodnotě 85.

V posledních dnech ale čísla nově nakažených v jednotlivých okresech výrazně kolísala. Podle ředitele sekce ochrany veřejného zdraví hygienické stanice Jiřího Kose to je dáno dozvuky Vánoc a nižšího objemu testování ve svátečních dnech.

„Projevují se v tom lidé, kteří se dostali na test až teď, ne hned po Vánocích. Je to vliv svátků a omezených kapacit odběrových míst, která to trošku hrnou před sebou. I těch 190 pozitivních v sobotu je pokřivené číslo. Reálná čísla začnou být tak v úterý. Trvá trend, který se nastavil před Vánoci, mírný vzestup v počtu nových případů. Kolísání mezi okresy neodpovídá realitě,“ vysvětlil Kos.