Vysočina hledá místa pro očkovací centra, sloužit mají 12 hodin denně

12:39

Pomalu se začíná rýsovat, kde by na Vysočině mohla vzniknout očkovací centra. Hejtmanství by chtělo mít tato střediska v každém z pěti okresních měst. Definitivně jasno o konkrétních místech chce mít kraj do týdne. Ale například pelhřimovský starosta již oznámil, že tímto místem bude kulturní dům Máj.