V prvním vakcinačním centru na Vysočině už naočkovali stovky seniorů

Osmaosmdesátiletá Vlasta Chittussiová z Nové Cerekve na Pelhřimovsku čekala od patnáctého ledna na to, až ji zdravotníci vyzvou k tomu, aby si přišla pro první dávku vakcíny proti covidu-19. Ten čas nastal ve středu krátce před osmou ráno.



Shodou okolností patřila k prvním seniorům, kteří dostali vakcínu v novém velkokapacitním očkovacím centru. To bylo jako první otevřeno mimo zdravotnická zařízení na Vysočině. Provoz centra byl zahájen v pelhřimovském kulturním domě Máj.

„S očkováním jsem neváhala a vůbec to nebolelo,“ svěřila se seniorka, která si pochvalovala velmi dobrou organizaci.

„Jde to velmi rychle. V podstatě jsme přišli a hned jsme byli na řadě,“ chválila. Do centra se znovu vrátí za měsíc pro druhou dávku vakcíny.

Na první otevírací den měli zdravotníci objednáno celkem 159 seniorů ve věku nad osmdesát let. Za prvních patnáct minut stihli naočkovat vakcínou od firmy Moderna 37 lidí.

Na přípravu vakcinačního centra měli v Pelhřimově přibližně měsíc. Přitom samotné uskutečnění zabralo dva týdny. Položit bylo třeba například novou omyvatelnou podlahovou krytinu, upravoval se rozvod vody či vytápění.

Město Pelhřimov do vybudování centra investovalo 305 tisíc korun. „Pronájem modulů, které se využívají na výstavištích a z nichž jsou vybudovány jednotlivé přepážky, stojí měsíčně 55 tisíc korun,“ uvedl za město Jaroslav Andrle.

Do odpočívárny město zakoupilo i televizi

Lidé, kteří míří na očkování, vcházejí bezbariérovým vstupem ze zadní části budovy. Za vchodem je recepce, kde se očkovaní nahlásí a registrují. Následně postupují k lékařům do jednotlivých buněk, kde je zhodnocen jejich zdravotní stav. Pak už vcházejí do jednoho z osmi očkovacích boxů. Tam je administrativní pracovník a zdravotní sestra, která očkovací látku aplikuje.

Po vakcinaci odchází klienti do klidové zóny, kde musí třicet minut vyčkat. V odpočívárně jsou umístěny židle s dostatečnými rozestupy, ale také vozíky, mobilní zástěny a tři pojízdná lůžka pro případ, že by se očkovanému náhle zhoršil zdravotní stav. Město Pelhřimov do čekárny zakoupilo i televizi, aby lidem snáze uteklo čekání.



Provoz očkovacího centra zajišťuje pelhřimovská nemocnice, ze které se rekrutuje i zdravotnický personál vakcinačního střediska.

Hejtmanství neskrývá, že pelhřimovské centrum je pilotním projektem, ve kterém si chce ověřit fungování takovéhoto zařízení. „Chceme si například ověřit systém pro plánování směn zdravotníků,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek, který se společně se svým náměstkem Vladimírem Novotným zahájení zúčastnil.

V Brodě mají konečně jasno, zůstane onkologie

Vakcinační centra momentálně vznikají i ve zbývajících čtyřech okresních městech. Nejblíž má nyní k otevření vakcinační centrum v Jihlavě v lokalitě Hruškové Dvory. Podle hejtmana Vítězslava Schreka by mohlo být otevřené od 15. března. Stejně tak v půlce března by mohl být zahájen provoz ve vakcinačním centru v Třebíči. To bude sídlit v kulturním domě Fórum.



Jasno má Kraj Vysočina konečně i o umístění očkovacího centra v Havlíčkově Brodě. Šlo o poslední z pěti okresních z měst, kde se o konkrétním místě vedly dlouhé debaty. Nakonec by centrum mělo být v onkologickém oddělení nemocnice. Očkovat by se tam mohlo denně až sedm stovek lidí, zatímco v dalších vysočinských centrech hejtmanství počítá s očkováním až tisícovky lidí za den.

Největší nápor na očkovací centra očekává hejtman od dubna do července, kdy by měla být dodávka vakcín stabilnější.