Ostrov, pavilon či utajované místo. V Brodě hledají, kde budou očkovat

„Měli jsme si do Brodu přijet prohlédnout prostory a dojednat pronájem. Bohužel, kvůli řešení nouzového stavu jsme tuto naši cestu museli odvolat a zrušit. Věříme, že se uskuteční v průběhu tohoto týdne,“ vzkázal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

V Havlíčkově Brodě, jako v jediném městě na Vysočině, dosud nebylo umístění očkovacího centra potvrzeno. „Stále máme na výběr tři varianty,“ poznamenal Novotný.



Ve hře je pavilon onkologie na okraji areálu nemocnice, Kulturní dům Ostrov a jedno dosud utajované místo.

„To je místo záložní, pokud by nevyšla ani jedna jiná varianta. Zatím bychom ho chtěli nechat jako překvapení,“ podotkl náměstek hejtmana.

Hlavní nemocniční budova nebyla vhodná

V pavilonu onkologie se vakcína proti covidu-19 podává od pátku. Očkovací centrum určené pro zdravotníky či seniory se tam přesunulo z hlavní lůžkové budovy. Podle mluvčí nemocnice Petry Černo nebyla hlavní budova pro očkování vhodná. Zdravotnickému zařízení se podařilo vyčlenit velkou část jiného pavilonu.

Vakcíny nyní podává na onkologii. Ta sídlí v samostatném pavilonu na samém jihovýchodním okraji nemocničního areálu. Lidé tam mají nejlepší přístup z Havlíčkovy ulice. Právě v ní bylo pro návštěvníky očkovacího centra vyhrazeno parkování, na což dohlíží strážníci.

Zda na onkologii očkovací centrum zůstane i za několik měsíců, až se ve velkém začne s vakcinací široké veřejnosti, však není jasné. Pavilon totiž naráží na nižší kapacitu. Zatímco kraj by chtěl, aby očkovací centra zvládla vakcínu denně podat pěti stům až tisícovce lidí, na brodské onkologii by bylo možné uspokojit jen kolem tří stovek zájemců.

Naopak výhodou je provázanost s nemocnicí. „Bylo by to mnohem jednodušší z logistického pohledu. Očkovací centrum by bylo v nemocnici, kde je personál a mohl by být zajištěn i případný víkendový provoz,“ řekla Petra Černo. Odpadlo by i hrazení nájmu.

Nemocnice, kraj i představitelé havlíčkobrodské radnice proto nynější provoz očkovacího centra považují za zkušební. „Vyzkoušíme to a ověříme, jakou kapacitu budou tyto prostory schopné zvládnout a zda by ji šlo případně ještě navýšit,“ uvedla mluvčí nemocnice.

Na Ostrově by muselo být na zemi lino

Druhou zvažovanou možností v Brodě je Kulturní dům Ostrov. K němu ale mají výhrady hygienici, výše pronájmu a cena za zřízení očkovacího centra se navíc příliš nezamlouvají kraji. Kapacita by tam nicméně byla dostatečná. Stejně tak by mohl být zajištěn oddělený vstup a odchod zájemců. Bezproblémové by bylo i parkování.

„Bylo nám ovšem řečeno, že z hygienických důvodů nejsou ve velkém sále na Ostrově vhodné dřevěné parkety. Muselo by na ně být položeno lino, což jsou další náklady navíc,“ popsal jeden ze zádrhelů havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Město vytipovalo i další objekty, kde by očkovací centrum mohlo být. Zvažoval se například Klub Oko, chvíli se hovořilo i o zimním stadionu či sportovní hale. Všechny tyto varianty ale nakonec padly.



„Vybrat vhodné místo bude na kraji. Vytipováním možných objektů naše role v podstatě skončila,“ poznamenal starosta.

Jiná větší města už rozhodla

V ostatních městech na Vysočině už je o umístění očkovacích center jasno. V Jihlavě bude v takzvaném ATXcentru, což je bývalý vědeckotechnický park v Hruškových Dvorech. Novému majiteli komplexu nedávno na covid zemřel otec, a tak Kraj Vysočina oslovil a nabídl mu pronájem prostor za symbolickou korunu.

Budova byla s obdobným záměrem stavěna, pro velkokapacitní očkovací centrum se tak hodí. Jsou v ní biochemické laboratoře, čekací místnosti i dobré možnosti parkování.

Dokončena byla příprava očkovacího centra v Pelhřimově. To se nachází v prostorách kulturního domu Máj a poprvé bude představeno ve středu. K očkování zde bude určeno deset kójí.



„Do konce června by se zde mělo naočkovat, pokud bude dostatek vakcíny, zhruba 30 tisíc obyvatel okresu Pelhřimov,“ uvedl už dříve starosta města Ladislav Med.

Také v Třebíči už centrum vzniká v kulturním domě, speciální moduly, které budou tvořit očkovací místnosti i třeba recepci, se instalují ve Fóru.



„Město si tento systém pronajalo prozatím do konce roku za částku 55 tisíc korun měsíčně. Montáž a demontáž bude stát dalších 87 tisíc korun,“ řekla třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Ve Žďáře nad Sázavou vznikne očkovací centrum ve sportovní hale stolních tenistů v Jungmannově ulici. Chvíli se zvažovalo i umístění na sousedním zimním stadionu.