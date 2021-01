Kamenice opraví zchátralé kino, doplní ho o tělocvičnu a lezeckou stěnu

„Je to naše největší investice na následující dva roky. Obnova budovy bude stát zhruba třicet milionů korun,“ uvedl Jaromír Pařík, starosta Kamenice nad Lipou, s tím, že část investice pokryje dotace.

Budova je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená již od roku 2013. „Technický stav se tam zhoršoval a zhoršoval, až byl neúnosný a museli jsme to uzavřít. Ve špatném stavu je střecha, která se mnohokrát opravovala. Poslední kapkou bylo, že přestala fungovat topná soustava,“ popsal stav objektu starosta.



Město dlouhodobě hledalo způsob financování a dotační možnost, s jejíž pomocí by bylo možné budovu opravit.



„V roce 2016 jsme zpracovali projekt na využití budovy na multifunkční komunitní centrum a zažádali o dotaci. Sice jsme splnili všechny podmínky, ale z důvodu převisu nabídek jsme byli mezi neúspěšnými žadateli. To se teď změnilo a tím, jak se chýlí programové období ke konci, došlo na ministerstvu k přehodnocení jednotlivých programů, navýšení financí a my jsme se dostali do vybraných projektů,“ vysvětluje Pařík.

Původní kinosál se zmenší na třetinu, 90 míst stačí

Celý projekt počítá se zachováním kinosálu. Ten bude zmenšený zhruba na třetinu původní velikosti. „Konkrétně tam bude devadesát míst k sezení a to městu naší velikosti bohatě stačí. Komplet se tam bude měnit promítací zařízení a ozvučení kina. To je podstatná část rozpočtu,“ upřesnil starosta.

Podle něho bude nutná výměna střešní krytiny a též úpravy vnitřních dispozic. Kromě kina v budově vznikne také malý cvičební sál a centrum pro matky s dětmi. Zázemí zde budou mít i kameničtí senioři a Svaz tělesně postižených.

Kromě toho zde vznikne denní místnost pro zdravotní sestru, která zajišťuje domácí péči. K dispozici budou i menší sklady kompenzačních pomůcek.

„Ve městě máme také velice aktivní oddíl Junáka, který se věnuje lezení. Proto uvnitř vybudujeme lezeckou stěnu,“ řekl Jaromír Pařík.

Po topení olejem zůstala na budově ekologická zátěž

Změní se také systém vytápění. Nově bude plynové. „V minulosti bylo kino vytápěno lehkým topným olejem. Z toho důvodu zůstala na budově zátěž, která se bude muset ekologicky zlikvidovat. Je to nemalá částka v rozpočtu,“ poznamenal starosta Kamenice nad Lipou.

Projekt počítá s tím, že v budově bude zachován byt pro budoucího správce objektu.

Celkový rozpočet projektu počítá s částkou třicet milionů korun. Z toho devatenáct milionů město získá v rámci dotací.

„Zbytek budeme hradit sami. Vzhledem k tomu, že jde o vysokou částku, největší investici města a zároveň se nechceme vzdát ani našich dalších investic, tak předpokládáme, že si vezmeme úvěr,“ uvedl Pařík.

Město nyní zpracovává podrobnější projektovou dokumentaci k provedení stavby. Ta by měla být hotová do konce února.

Začátkem března chtějí kameničtí vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení. Od června by se mělo začít budovat. Nové komunitní centrum by mělo být hotové do konce roku 2022.