Desítky let chátral, nyní má Jihlava v plánu velký amfiteátr opět oživit

Vyhlášený jihlavský areál pojmul několik tisíc lidí. Jenže slavná éra amfiteátru v lesoparku Heulos skončila s pádem komunismu. V devadesátých letech byly promítací stroje odvezeny a už se nevrátily. Tím skončila éra letního kina v Jihlavě - vyjma několika pokusů oživit areál projekcemi z pojízdného kinematografu.



Jihlavský magistrát má už několik let v záloze jednoduchou studii, která by návrat letních projekcí na toto místo umožnila. Ale už před lety se hovořilo o tom, že by bylo nutné investovat 3,5 milionu korun. A tak na to nikdy nedošlo.

Současné vedení města chce letní kino oživit a více zpřístupnit celý areál. „Představa je, že tam bude opět kino. Ráda bych, aby se skutečně promítalo na velké plátno z kabiny, která je k tomu určená. Prostor je unikátní právě tím, že je připraven pro velké plátno. Je to zážitek, který už moc jinde nebývá,“ říká radní pro kulturu Sylvie Čermáková.

Zároveň přiznává, že technická připravenost areálu je problematická. „Hledáme někoho, s kým bychom letní kino mohli provozovat. Už se objevili zájemci,“ dodala.

Čermáková ale nedokáže říct, za jak dlouho by se záměr mohl podařit uskutečnit. „Je to spíš výhled. Pokud budou třeba zásadní investice, už v tuto chvíli vím, že nic nového nebude v příštím roce možné,“ upozornila na škrty v rozpočtu, které musí vedení města dělat v závislosti na výpadku příjmů kvůli koronavirovým opatřením.

Obavy z bezdomovců a narkomanů

V souvislosti s atraktivitou lesoparku, amfiteátru a jeho umístěním v centru města by radní uvítala, kdyby byl areál provozovaný Službami města Jihlavy (SMJ) více otevřenější. Především by chtěla odstranit plot, který tam je nyní.

Jak však připomíná mluvčí SMJ Martin Málek, oplocení tam má své opodstatnění. „Amfiteátr má status jakéhosi parku, který má pevně daný provozní a návštěvní řád. Těžko by se hlídalo, aby na kulturní a společenské akce, které se tam konají, nepronikali lidé načerno,“ připomíná.

Především se však díky provoznímu řádu a tedy i oplocení eliminoval pobyt bezdomovců a narkomanů. „Svého času to místo sloužilo jako útočiště právě těmto skupinám lidí. Měli jsme tam velké problémy. Nacházeli jsme tam injekční stříkačky, střepy, bylo tam rušení nočního klidu. Představa, že by se to vrátilo, není moc příjemná,“ dodal Málek a upozornil, že nyní do těchto míst chodí hlavně sportovci a rodiny s dětmi.

Historie letního areálu se začala psát v roce 1949, kdy zde vznikl přírodní amfiteátr. Součástí bylo i letní kino, kde se v roce 1951 poprvé konal Filmový festival pracujících. Nejdříve se filmy promítaly na plátno o velikosti deset krát osm metrů pro dva tisíce diváků. Kapacita hlediště se však postupně zvyšovala až na pět tisíc sedadel. V roce 1959 navíc byla postavena rozměrná stěna s promítacím plátnem 27,5 krát jedenáct metrů.

Jihlavská radnice nechala areál zrevitalizovat v roce 2010.