Žďár zahájí velkou modernizaci čistírny, vyjde na dvě stě milionů korun

V minulých letech se ve Svazku probíraly studie pracující i s výrazně dražšími variantami.



„Dohodli jsme se na investici ve výši zhruba dvě stě milionů korun. Předpokládáme, že přibližně šedesát procent částky bude uhrazeno ze Státního fondu životního prostředí,“ informovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení za 1,7 milionu korun už je ukončené.

O celou investici se podělí SVK Žďársko, město Žďár a okolní obce připojené na tuto čistírnu, tedy Hamry nad Sázavou a Polnička.

„Ale 95 procent nákladů, mimo dotaci to bude padesát až 60 milionů, zaplatí město a Svazek. Hamry investují jen marginální částku,“ počítá místopředseda Svazku Radek Zlesák. Polnička podle něj není členem Svazku, což by se mělo projevit na stočném, které zaplatí její obyvatelé.

Nesmí se tu zpracovávat kaly z celého okresu, volají Hamry

Poslanec a žďárský radní Zlesák navíc stojí v čele pracovní skupiny vytvořené právě kvůli roky diskutované čističce. „V současné chvíli existuje trojstranná dohoda o technickém řešení,“ řekl Zlesák, podle kterého by modernizace mohla být hotová za ideálního stavu v roce 2021, maximálně o rok později.

Celá investice pomůže zlepšit čistotu vody vypouštěné do řeky Sázavy, bude šetrnější ke svému okolí a naopak sníží energetickou náročnost provozu.

Žďárští radní si už před dvěma roky odhlasovali, že město ze svého rozpočtu na čističku přispěje maximálně čtyřicet milionů. „Věříme, že se město do této částky vejde,“ reagovala místostarostka Řezníčková.

Podmínky, za kterých přistoupí na rozšíření vodárenského objektu, si diktovaly i sousední Hamry nad Sázavou. I když se všeobecně mluví o žďárské čističce, leží na hamerském katastru poblíž železničního viaduktu a páteřní cyklostezky kopírující řeku Sázavu.

„Obávali jsme se, aby sem provozovatel čistírny nevozil ke zpracování kaly z celého okresu,“ připomíná starosta Hamrů František Porubský. Další podmínky se týkají stočného a také nadměrného hluku a zápachu.

Svazek nevidí důvod, proč podmínky obce nerespektovat

„Pokud budou splněny naše podmínky, počkáme, jak dopadne výběrové řízení a jaká pak bude podle Svazku výše našeho příspěvku,“ reagoval František Porubský.

„Jestliže si Hamry kladly podmínky, nevidím důvod, proč je jako zástupce Svazku a města nerespektovat,“ tvrdí Radek Zlesák. Podle nově prosazované varianty se čistička nebude rozšiřovat mimo stávající plot a nové technologie by si měly lépe poradit i se zápachem.

„Požadavky Hamrů musíme respektovat. Jsou sice tvrdé, omezují užívání, ale není to nic, co by nás zaskočilo,“ vyjádřila se před dvěma roky předsedkyně Svazku Dagmar Zvěřinová. Včera nezvedala telefon.



Právě Zvěřinová před časem upozorňovala na nutnost stamilionových investic, protože zařízení ve špičkách nestíhá dostatečně čistit odpadní vodu. Provozovatel podle ní dostal i pokutu za překročení limitu fosforu.

Na modernizovanou čistírnu se má napojit 40 tisíc odběratelů

Žďáru sice v posledních letech ubyly stovky obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, i tak rostou požadavky na výkon čistírny. Ve městě se například rozšiřuje sídliště Klafar a zcela se zaplnila průmyslová zóna, navíc se připravuje její rozšíření. Na kanalizaci se před časem připojila také místní část Stržanov, Polnička a dvě nové lokality v Hamrech nad Sázavou.

Starší zástavba této rozlehlé obce se bude teprve připojovat v příštích dvou letech. „První výběrové řízení nebylo úspěšné. Teď vypíšeme v jiném režimu druhé, protože nabídnuté ceny v prvním byly nad hranicí 150 milionů. Uvidíme, jak to dopadne,“ popisuje Porubský.

Čistírna odpadních vod prošla kompletní modernizací v roce 2000. „Odběratelů je dnes zhruba 34 500, po modernizaci by to mělo být asi čtyřicet tisíc,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.