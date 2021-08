Už za pár dní hlavní tah ze Ždírce na Hlinsko ohlídají kamery s radary

„Zakázku už máme vysoutěženou, do konce srpna by měl být systém nainstalován. Původně jsme chtěli měřit už od 1. září, ale nakonec to kvůli rekonstrukci silnice půjde nejspíš až od října,“ uvedl ždírecký starosta Bohumír Nikl.



Na hlavním tahu z Vysočiny do Pardubického kraje a dále na Moravu se nyní skutečně pracuje. Od hlavní křižovatky ve Ždírci nechalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) až na hranice kraje položit zcela nový koberec.

Rekonstrukce za kompletní uzavírky měla původně trvat do konce prázdnin, pak ještě dalších šest týdnů měl být v tříkilometrovém úseku spuštěn kyvadlový provoz. Nakonec ale práce postupují rychleji. Na silnici už vozidla - byť s omezeními - vyjela v sobotu. A je možné, že kratší bude i kyvadlový provoz.

„Dokončovací práce už budou pokračovat mimo vozovku nebo v rámci posuvného pracovního místa,“ informoval Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Ždírec radary koupil, Chotěboř zajistí provoz

Přesně nastaven a zkalibrován bude radarový systém moci být až teprve po obnovení běžného provozu.



„Je třeba namalovat čáry na vozovku, podle nich kamery nastavit a zaměřit. To opravdu nelze dělat při omezeném provozu či dokonce uzavírce,“ poznamenal tajemník městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

Právě úzká spolupráce Chotěboře a Ždírce, dvou měst na severu Havlíčkobrodska vzdálených od sebe necelých deset kilometrů, umožnila radarový systém do Benátek pořídit a provozovat. Ždírec, jehož jsou Benátky místní částí, systém koupil. A Chotěboř prostřednictvím vlastní městské policie a patřičné smlouvy zajistí jeho provoz.

„Očekáváme, že nám Ždírec smlouvu předloží každým dnem a že ji 1. září na radě města budeme schvalovat,“ konstatoval Linhart.

„Smlouva je těsně před podepsáním, je připravená. Šli jsme do toho s tím, že ta smlouva bude. Ladí se jen detaily ohledně nastavení systému,“ dodal Nikl.

Rychleji osadou projede až 80 procent řidičů

Radar bude měřit střední rychlost na průtahu Benátkami. Je zde široká rovná silnice, ale v obci. Řidiči by zde měli jezdit rychlostí nejvýše 50 kilometrů v hodině. A to se dle zkušeností starosty příliš nedělo.

„Máme tam informativní radar. Z jeho dat víme, že tudy denně projede kolem čtyř tisíc aut. Dvě třetiny tvoří nákladní automobily a kamiony. A celkově osmdesát procent řidičů překračuje nejvyšší povolenou rychlost,“ tvrdil už před časem Nikl. „Pro obyvatele osady není takový provoz bezpečný. Mají tam sice přechod pro chodce, ale na ten řidiči moc ohled neberou. Je potřeba provoz zpomalit,“ dodal starosta.

Přestupky bude vyřizovat a případná odvolání řešit odbor dopravy v Chotěboři. Ten už má nyní na starosti dvě úseková měření přímo ve městě. V případě, že by přestupků po spuštění Benátek výrazně přibylo, je vedení úřadu připraveno ho personálně posílit.

„Zatím bylo případů překročení rychlosti v Benátkách dost. Je otázka, jak budou řidiči reagovat, až budou projíždět kolem informativních tabulí, upozorní je navigace a kamery před sebou uvidí. Předpokládám, že si dají pozor a přestupků nakonec tolik nebude. Ty, které přijdou, už budou pouze o hlouposti dotyčných řidičů,“ pravil Milan Linhart.

Na Vysočině se zatím měří na pěti místech

Na Vysočině - nepočítaje modernizované úseky D1 - je momentálně úsekové měření rychlosti v provozu na pěti místech. Nejvíce zkušeností s ním mají právě v Chotěboři, kde už se roky měří v místní části Bílek a v Havlíčkově ulici.

Po Chotěboři druhým městem, které kamery a radary pořizovalo, byla Jihlava. Ta jednu sadu nainstalovala do Jihlavského tunelu na obchvatu města, kde platí šedesátka. Druhý je od loňského podzimu u Hosova na silnici 602 směřující na Pelhřimov či Telč, kde hlídá sedmdesátku.

Zatím poslední takový systém byl spuštěn na silnici 34 v Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku. Do konce letošního roku by měl přibýt ještě jeden - kamery s radary se na podzim objeví u Svatého Kříže na silnici 38 z Brodu do Jihlavy.