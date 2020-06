Na Vysočině letos přibydou dvě místa s úsekovým měřením rychlosti

O pořízení radarových systémů na úsekové měření rychlosti uvažuje havlíčkobrodská radnice už několik měsíců. Původně jich měla v plánu zakoupit víc najednou. Jenže na jejich instalaci v Olšinkách u Golčova Jeníkova na silnici 38 se neshodli odborníci a přímo v Havlíčkově Brodě vhodný úsek zatím vybrán nebyl.



Nabídky do výběrového řízení brodská radnice přijímá do 17. června. Očekává, že za kompletní dodávku radarového systému včetně instalace a spuštění do provozu zaplatí kolem dvou a čtvrt milionu korun.

„Možnost tímto způsobem měřit rychlost a údaje vyhodnocovat mají ze zákona pouze takzvané ‚trojkové‘ obce. Místní samospráva v Krátké Vsi má k využití systému důvod, kladná stanoviska dodaly příslušné orgány. Když už zpracováváme agendu ohledně měření na dálnici D1, Krátkou Ves můžeme s klidem přidat,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek.

Krátká Ves podle starostky Lucie Hlaváčové potřebuje zpomalit a zklidnit řidiče.

„Doprava je tu hustá, jezdí tudy mnoho aut. Nemáme tu jediný přechod pro chodce, děcka musí rušnou silnici přebíhat a vůbec to není bezpečné. Už dvakrát se tu stalo, že tlaková vlna od rychle a blízko jedoucího kamionu srazila cyklistu,“ řekla už dříve.

Okamžitou rychlost systém měřit nebude

Systém by měl obousměrně měřit rychlost v centrální části obce. Jednat se má o úsek krátce po vjezdu ve směru od Havlíčkova Brodu po Horní rybník. Úsek má být viditelně označen. Před ním budou instalovány značky plynule snižující rychlost - nejprve sedmdesátka, pak padesátka.



Za dohodu a pomoc s pořízením radarů je vedení obce rádo. Přesto starostka Hlaváčová mluví i o drobném zklamání. Chtěla totiž, aby bylo prostřednictvím tohoto systému možné i měření okamžité rychlosti. To ale nakonec součástí dodávky nebude.

„To nás trochu mrzí. Už druhým rokem přes Krátkou Ves vedou objížďky, jezdí se tudy na Stříbrné Hory a Přibyslav. Lidé se tu naučili jezdit, je tu nová asfaltka. Rychle jedoucí řidiči ale stihnou na Stříbrné Hory odbočit ještě před koncem měřeného úseku,“ konstatovala Hlaváčová.

Agendu spojenou s přestupky bude od podzimu, na kdy se plánuje spuštění systému, vyřizovat odbor dopravy na městském úřadě v Havlíčkově Brodě. Tomu pak budou zůstávat i peníze z pokut za rychlou jízdu.

„Neočekáváme jich mnoho, bude to v řádech jednotek až desítek pokut denně. Ono se to rychle rozkřikne a řidiči si dají pozor. To je ale hlavní účel pořízení celého systému - aby řidiči skutečně jezdili pomaleji,“ říká tajemník úřadu Václav Stejskal.

Z dálnice přišlo osmnáct a půl tisíce přestupků

Jeho kolegové už druhým rokem vyřizují přestupky z dálnice D1. Do Havlíčkova Brodu ale letos chodí jen případy překročení rychlosti v modernizovaném úseku od Koberovic po Větrný Jeníkov ve směru na Brno.

„Měří se tam od počátku června, nám zatím dorazil první testovací balíček sedmačtyřiceti přestupků,“ pravil Stejskal.

Loni Brod administroval kratší úseky v obou směrech. Úřad zvyklý na 700 až 800 přestupků ročně jich najednou zahltilo zhruba 18,5 tisíce. Kvůli takovému nárůstu agendy úřad přijal čtyři nové zaměstnance. Ti už stihli všechny hříšníky obeslat, ale tisíce správních řízení budou vyřizovat ještě letos a v příštím roce.

Nyní už brodský úřad navyšovat stavy neplánuje. „Když jsme zvládli D1 loni, zvládneme už vše,“ je přesvědčen tajemník. Letos očekává počet přestupků z dálnice méně než poloviční.

Havlíčkobrodská radnice bere současný projekt v Krátké Vsi jako zkoušku. Má ověřit, že se postupně řidiči pod hrozbou sankcí naučí jezdit v zástavbě pomaleji. Na základě těchto poznatků chce dál postupovat přímo ve městě.

Už delší dobu se uvažuje o pořízení systému do některé z ulic Havlíčkova Brodu. Mluví se například o obchvatu, Lidické, Humpolecké i Žižkově ulici, na konkrétním úseku se ale vedení města dosud neshodlo.

„Zatím v Brodě nic chystat nebudeme. Uvidíme až, jak se systém v Krátké Vsi osvědčí a jak ukáznění řidiči v našem městě budou,“ vzkázal Honzárek.

Jihlavě jeden měřený úsek nestačí, chce i druhý

Na Vysočině se tímto způsobem - vyjma modernizovaných úseků D1 - měří rychlost zatím na třech místech. Jedním je Jihlavský tunel na silnici I/38, další dvě se nacházejí na východním okraji Chotěboře a v nedaleké místní části Bílek, obě na silnici II/345.

Další úsekové měření rychhlosti by mohlo na podzim přibýt na okraji Jihlavy. Policie už se zabývala žádostí magistrátu instalovat radarový systém na silnici II/602 v Hosovském kopci.

Ten tvoří výjezd z krajského města na Pelhřimov a Telč. Momentálně se podél tohoto úseku staví nový nákupní park Aventin, na kopci je pak odbočka do obce a autobusová zastávka. Rychlost vozidel je tu omezena.

Instalaci radarového systému ještě musí schválit zastupitelstvo. Předběžně se s jeho provozem počítá od října.