Chotěboř chce zařídit úsekové měření i okolním obcím, pokuty by jí zůstaly

14:24 , aktualizováno 14:24

Vyjdou-li plány radnice v Chotěboři, stane se z okolí města jedna z dopravně nejvíce hlídaných lokalit v Česku. V obcích Chotěbořska by mohlo být až deset kamerových systémů na úsekové měření rychlosti. Starala by se o ně Chotěboř a šly by jí i příjmy. Město nyní hledá firmu, od níž by si systémy pronajalo.