Jihlava vsadila na trolejbusy. Kvůli ekologii nahradí v MHD část autobusů

Již na přelomu září a října se začne budovat nové trolejové vedení v délce 5,7 kilometru do severní části krajského města. Povede od kruhového objezdu u Kauflandu přes Sokolovskou a Pávovskou ulici až k firmě Bosch, která patří k největším zaměstnavatelům v Jihlavě.



Pro krajské město bude znamenat rozšíření trolejbusových linek i snížení emisí.



„Dnešní autobusová trakce ujede - podobně jako trolejbusová - kolem 1,5 milionu kilometrů. Po vybudování trolejového vedení na sever Jihlavy se z tohoto objemu ukrojí 600 tisíc kilometrů. Poměr se tedy otočí a trolejbusy po dokončení projektu najedou ročně 2,1 milionu kilometrů. Znamenat to bude, že dvě třetiny jihlavské MHD budou elektrifikovány, tedy bez emisí,“ spočítal Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ).

Vybudování trolejového vedení na sever Jihlavy patří podle představitelů města k nejvýznamnějším dopravním investicím za poslední dobu. Nápad dotáhnout „dráhu“ až do Bedřichova však není v Jihlavě nový. Uvažovalo se o něm už v druhé polovině 80. let minulého století.

Přibude 290 stožárů a 24 kilometrů trolejí

Podle projektové dokumentace by investice měla přijít asi na 141 milionů korun. Z toho 100 milionů korun je alokováno z ministerstva dopravy jako dotace v rámci Operačního programu Doprava. Město sice vítěze výběrového řízení zatím nezveřejnilo v registru smluv, ale podle usnesení rady města se jím stala společnost Elektroline. Její nabídková cena bez DPH činila 129,8 milionů korun.

„Do konce září bude uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení a následně, ještě na podzim, zahájena stavba. Čekáme také na vyjádření poskytovatele dotace,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje magistrátu Alena Kottová.

Ta dále uvedla, že investice se týká úseku v délce 5,7 kilometru. „Na této trase bude osázeno celkem 290 kusů nových trakčních stožárů a provedena instalace trakčních trolejových drátů v délce 24 kilometrů,“ poznamenala Kottová.

Podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) bude v Pávovské ulici rovněž vyměněno veřejné osvětlení, které bylo ve velice špatném technickém stavu. Svítidla budou nově umístěna na trakčních stožárech.



Místo dosavadních čísel linky označí písmena

Trolejbusy, jež budou po trase jezdit, nahradí autobusové linky 3 a 12. Přejmenovány budou zřejmě na G a H. „Pokračovat budeme v písmenech tak, jak je to u našich trolejbusů zavedené. Finální koncept jednotlivých linek ale ještě není jasný. Řeší to především dopravní komise a magistrát, který je objednavatelem dopravy. Více jasno budeme mít ke konci roku, až bude hotový plán dopravní obslužnosti,“ pronesl Rovner.

Jedna z linek ale podle něj zcela jistě povede z Antonínova Dolu na Horní Kosov. U druhé jsou možné dvě varianty.



„Buď by spojovala firmu Bosch s náměstím, nebo by jela mimo náměstí k poliklinice. Tím by zajistila spojení obyvatel Bedřichova, Sokolovské a Královského vršku s Domem zdraví a nemocnicí. Tyto varianty jsou nyní v řešení,“ podotkl.

Zajíždění do Malého a Velkého Beranova, které nyní zajišťuje linka 12, by podle Rovnera nejspíš převzala některá ze stávajících autobusových linek, jež končí na náměstí.

„Určitě ale máme v plánu zachovat dělnické spoje do průmyslové zóny z Malého i Velkého Beranova. Pro cestující by nebylo komfortní, kdybychom je cestou do práce nutili ještě k přestupům,“ dodal.

Uplatnění zde najdou parciální trolejbusy

Radní Vymazal uvedl, že město chce na Bedřichov využívat parciální trolejbusy, které před časem nakoupilo. Tyto vozy mohou po sundání trolejí pokračovat na elektrický pohon prostřednictvím zabudovaných trakčních baterií až do vzdálenosti 12 kilometrů. Zajíždět tak mohou pohodlně do Pávova i Antonínova Dolu.

S plánovaným rozvojem trolejbusového vedení souvisí i modernizace trakčního vedení na kruhovém objezdu u Rozkvětu.

„Cílem úprav je, aby byl kruhový objezd pro trolejbusy všesměrový. Zároveň se doplňuje jedna výhybka. Práce by měly skončit 15. září a tím i výluka, která zde je,“ dodal Radim Rovner.