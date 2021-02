Na cedule označující historickou hranici Čech a Moravy se složili sousedé

Když moravští aktivisté loni potají namalovali na tři silnice v Kraji Vysočina a také v Jihočeském a Pardubickém kraji vodorovné značení a nápisy odkazující na někdejší zemskou hranici Čech a Moravy, připomněla MF DNES, že na některých místech Žďárska si lidé historii připomínají už léta.

Jedním takovým místem je vycházková lokalita na Konci světa v Hamrech nad Sázavou, konkrétně na okraji jejich místní části Šlakhamry, pod kopcem Peperek.

V říjnu 2017 přibyly na rozcestí k dřevěné tabulce a budce celníka dvě hnědé cedule, jaké běžně upozorňují na turistické cíle, s nápisem „Historická hranice Moravy“. Toto značení však nedávno zmizelo a objevilo se jiné.

Proč?

„Nebyla to obecní záležitost, ale akce dobrovolníků, kteří přišli s tím, že by byly hezčí ty smaltované cedule. Obec s tím souhlasila, lidé se na nové složili,“ říká hamerský starosta František Porubský.

„Také nás upozornili dopravní policisté, že původní cedule nejsou v souladu s vyhláškou,“ dodává starosta.

Žádné promoravské aktivity v tom lidé hledat nemají

Pořízení nových cedulí inicioval loni Jiří Benc. „Hranice byly nesprávně označené, na obou totiž bylo shodně uvedeno Historická hranice Moravy, a navíc byly daleko od sebe,“ popisuje.

Nové oválné značení je na místě od začátku prosince. Červená cedule s dvouocasým českým lvem nese nápis „Vítá vás Království české“, naproti je zády umístěná modrá verze s šachovanou orlicí a nápisem „Vítá vás Markrabství moravské“.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové oválná smaltovaná cedule není dopravní značkou ani dopravním zařízením, kterým se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Iniciátoři se inspirovali nedaleko. „Stejné cedule jsem viděl po cestě do Jihlavy mezi Újezdem a Sirákovem. Přemýšleli jsme o tom, řekli jsme si, že to zkusíme. Pan starosta proti tomu nic neměl, obec k tomu dala souhlas, a tím to bylo vyřešené. Jelikož jsme v této době nechtěli zatěžovat rozpočet obce, tak jsme se na cedule složili,“ připomíná Jiří Benc úspěšnou sousedskou sbírku. Cedule vyšly na dvanáct a půl tisíce korun.

„Žádné promoravské aktivity bych v tom nehledal, líbí se nám český i moravský znak,“ usmívá se Benc.

Je možné, že se objeví i další podobné značky

Naopak hamerský zastupitel a profesionální hasič František Eli Svoboda, který inicioval pořízení hnědých cedulí, se řadí mezi ryzí Moraváky. Na nové cedule také přispěl, za upozornění na historickou hranici je rád.

„Bydlím v místní části Najdek, hned u řeky. Od Konce světa vede hranice právě Sázavou téměř až ke kulturnímu domu a pak směřuje k lomu a k České Mezi,“ popisuje.

„Hranice je v terénu místy ještě patrná, jsou zde i hraniční kameny,“ poukazuje. Podle něj není vyloučené, že se na Konci světa objeví ještě další značení.

Česko-moravská hranice vede od Králického Sněžníku až k Slavonicím. Stabilizovala se do konce 14. století, ještě ve 20. století však docházelo k jejím dílčím úpravám. De iure přestala existovat na konci roku 1948, kdy vznikly nové kraje, které historické hranice nerespektovaly.