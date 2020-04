Hrady a zámky už měly otevírat, nouzový stav na ně návštěvníky nepustí

Letošní rok je kvůli hrozbám koronavirového onemocnění výjimkou, která nemá v novodobé historii obdobu.

„Stavební a restaurátorské aktivity se ale snažíme udržovat v plném chodu. Například v Telči velký projekt za 240 milionů korun běží podle programu a zatím jeho provádění není nijak ohroženo,“ pověděl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích, pod niž spadají na Vysočině zámky a hrady v Telči, Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Lipnici nad Sázavou.

V Telči začaly práce před měsícem. Nyní tam dokončují restaurátorské průzkumy a čištění stěn restaurátorským způsobem v místnostech, v nichž se uvažuje o zřízení muzejních expozic.

„Ve velkém rozsahu nyní probíhají rovněž bourací práce a přípravy elektroinstalace. Bourací práce se týkají zejména starého pivovaru, což je ta část, kde bude ve finále projektu vytvořen depozitář. Bourají se tam příčky či odstraňují dřevěné konstrukce, které tam vznikly novodobě, a připravují se pro finální podobu, jak je vyprojektovaná,“ popsal Pavelec.

Práce by mohla narušit například karanténa dodavatelské firmy

Práce v Telči nyní běží podle harmonogramu. Situace by se mohla změnit, kdyby musela dodavatelská firma kvůli karanténě přerušit práce.

„Zatím práce běží a počítáme s tím, že do konce roku 2022 budou dokončeny, jak je plánováno,“ řekl Pavelec.

Návštěvnická sezona, pokud by byl běžný stav a byla by zahájena první dubnový den, by pracemi letos tak jako tak neměla být nijak zasažena.

„Práce v této fázi směrují do prostor mimo hlavní prohlídkové trasy. Možná by byla nějak omezena celková komunikace v zámku, třeba na nádvořích, ale hlavní nádvoří a prohlídkové trasy by byly přístupné veřejnosti,“ upozornil Pavelec.

Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou jsou nyní dokončovány terénní úpravy v návaznosti na rekonstrukci mostu v zámeckém parku. „Připravuje se tam nyní také rekonstrukce elektroinstalace, ale zatím je to ve fázi projekční přípravy,“ podotkl Pavelec.

V Náměšti nad Oslavou teď díky evropským penězům restaurátoři zdobí most k hlavní bráně do zámku. „Současně se tam také restaurují velká dřevěná vrata mezi prvním nádvořím a parkem,“ upozornil Pavelec.

Lipnice čeká na dodávky materiálu z Itálie a Číny

Na hradě v Lipnici nad Sázavou loni víceméně dokončili velkou investici za 20 milionů korun, kterou bylo zpřístupnění hlavního paláce rekonstrukcí přístupové cesty a vytvoření nové expozice. Tu nyní dokončují. Na apríla ji plánovali otevřít, což se ale samozřejmě kvůli pandemii koronaviru nestane.



„Všechno jsme ale prakticky dokončili, takže nám současný stav výrazné problémy neudělal. S expozicí máme trochu potíže v tom smyslu, že rámy, kam se měly vystavené artefakty umisťovat, se vyrábí v Itálii, odkud jsou nyní pozdržené dodávky. Takže hledáme alternativu. A tisknout se to mělo na materiál z Číny, což je taky problém, i zde tedy hledáme jiné řešení,“ pravil kastelán Marek Hanzlík.

Správci lipnického hradu nyní řeší dilema, zda čekat na uklidnění situace, nebo chybějící dodávky začít nějak řešit. „Některé věci se jiným způsobem moc řešit nedají, protože materiál, na který se tiskne, nějakou alternativu moc nemá. Takže čekáme, až zboží přijde. U té italské lišty přemýšlíme, jak by to šlo udělat jinak,“ přiblížil Hanzlík.

Ten nyní se svými dvěma kolegy na hradu uklízí sklady a další místa, kde na to jindy nezbývá čas.

„Rozhodně se nenudíme, pracujeme, jako by se nechumelilo. Děláme pořádek v depozitářích, čili provádíme práce, které se ani přes zimu moc dělat nedají, protože v těch prostorách je přes zimu mráz. Za chvíli nám totiž zase začne údržba objektu v jeho okolí, vyřezávání náletů, což se musí dělat, ať chodí návštěvníci, nebo nechodí,“ uvedl kastelán Hanzlík.

Běžná údržba, úklid, lakování

Podobně vyplňují čas před startem turistické sezony, jež stoprocentně nezačne včas, čili jak bylo zvykem, také správci zámku v Žirovnici.

„Zaměstnanci chodí do práce, děláme běžnou údržbu, uklízíme v prostorách zámku i v depozitáři. Snažíme se opečovávat předměty, které tam máme uložené, vylepšujeme jejich popisy a fotografujeme je do systému centrální evidence sbírek,“ řekla Věra Daňhelová ze správy zámku.

Výrazné stavební práce se nyní na zámku nedělají. „Údržbář pouze nyní brousí a lakuje okna v jedné části zámku,“ podotkla Daňhelová.