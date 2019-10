, aktualizováno

Po necelých šedesáti letech od natáčení se vrátil do Slavkovic Jiří Lukeš, který tam jako dítě vytvořil hlavní roli ve filmu Malý Bobeš. A to vedle hereckých legend Dany Medřické a Radovana Lukavského. Jde o stejného Jiřího Lukeše, jenž si o pár let později zahrál i Mirka Dušína v oblíbeném černobílém seriálu Záhada hlavolamu.