Řidiče čeká komfortní jízda, otevírají se obchvaty mezi Jihlavou a Žďárem

Ženy upletly pro obchvat rekordní šálu Obchvat Nového Veselí si řekl o pozornost i jedním nezvyklým rekordem, který už potvrdila Agentura Dobrý den. Pětaosmdesát žen upletlo pro obchvat šálu, kterou o víkendu dobrovolníci podél silnice rozvinuli. Šála měří celkem 5 310,75 metru, tedy ještě o 246 metrů víc než samotná stavba. „Když jsme v roce 2015 začínaly, myslela jsem si, že to stihneme za rok. To nevyšlo. Ale ženy se první zimu rozjely, a když chyběl zhruba kilometr, věděla jsem, že cíle dosáhneme,“ říká iniciátorka pletacích dýchánků Jitka Kalasová. Hotovo měly na podzim 2018, tedy ještě předtím, než těžká technika hrábla do země. Zapojily se ženy nejen z Nového Veselí. „Všem patří velké díky. Někdo upletl symbolicky jeden centimetr, někdo půl metru, aktivně se zapojilo kolem třiceti žen, které zvládly desítky a více metrů,“ bilancuje Kalasová. Daleko přede všemi je Jaroslava Švomová. Ta uštrikovala přesně 1 023,5 metru šály. „Většinou jsem pletla u televize, protože to zvládnu i po paměti,“ prozradila. Rekordmanka bydlí poblíž frekventované silnice, na obchvat se těší. „Když jdete nakoupit, nemůžete ani přejít silnici,“ postěžovala si. „Určitě budeme mít větší klid, než zase začnou muziky v sokolovně,“ dodala se smíchem. (bar)