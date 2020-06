Stavba nového obchvatu Beranova odřízla majitele lesů od jejich stromů

„Narychlo jsme museli vykácet kůrovcové stromy u obchvatu, protože by prý jinak mohlo hrozit uzavření stavby. Pak nám zavřeli cestu do lesa, kam jsme se teď tři měsíce s traktorem nemohli dostat. Pokácené stromy jsme museli ze stráně odtahat lanem z protějšího svahu, abychom tam vůbec mohli zasázet nové stromky,“ kritizuje Pavel Zámek.

K jednání s krajem jej pověřil synovec Petr Zámek, který je majitelem dotčeného lesa na strmých stráních na severozápadním okraji Nových Domků, osady u Velkého Beranova.

Pavel Zámek se podivuje, proč kraj pro stavbu nevykoupil od vlastníků les v dostatečné vzdálenosti od budovaného obchvatu.

„Rád bych měl jistotu, že až nyní naše zasázené stromy budou třicetileté, tak nás kraj opět nezačne nutit k jejich kácení s tím, že opět obchvat ohrožují,“ říká.

Krajský úřad coby investor stavby obchvatu tvrdí, že majitelé lesů přilehlých ke stavbě měli „nadstandardně dlouhé domluvené období“, kdy je stavbaři požádali o vytěžení napadeného dřeva v blízkosti stavby.



„Ano, mohu potvrdit, že jsme byli nuceni některé majitele na jejich povinnosti po uplynutí domluvené lhůty písemně upozornit. Stalo se tak však z důvodu jejich dlouhodobější nečinnosti a naší obavy o bezpečnost lidí na stavbě samotné,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Do prázdnin se situace vyřeší, slibuje kraj

U zmíněného majitele lesa se podle jejího vyjádření kraj prý snažil najít kompromisní řešení pro přístup do lesa ze silnice II/602.

„Nyní přístup není zcela komfortní, ale do začátku prázdnin se situace vyřeší, neboť bude na konkrétním úseku stavby odskružen most a přístup do lesa plnohodnotně obnoven. Majitel tuto informaci má,“ sdělila Svatošová.

Stavbaři lešení a bednění po betonáži mostu už v těchto dnech z velké části odstranili. Majitel se ale do svého lesa ještě nedostane.

„Stromy napadené kůrovcem jsme vykáceli a odvětvili, ale část z nich jsme tam museli nechat ležet, protože jsme je kvůli stavbě nemohli odvézt. Doufal jsem, že nám tam nechají přístup, ale odřízli nás,“ vyjádřil se Pavel Zámek.

Obchvat je výrazným zásahem do krajiny

Stavba obchvatu je od počátku pro vysoké investiční náklady a výrazný vizuální zásah do krajiny předmětem vášnivých diskusí na sociálních sítích a proti jeho budování ve výsledné podobě protestovala i část obyvatel z Nových Domků a Velkého Beranova. Obchvat stojí 800 milionů korun, z této částky kraj požádal o dotaci 535 milionů.

V těchto dnech jsou zhotovené takzvané mostovky obou velkých mostů v trase, před dokončením je most přes obchvat na Kozlov, pracuje se na mostu přes silničku do Henčova a na rekonstrukci mostu téže silničky v Hůlové.

„Zprovozněna a téměř dokončena je okružní křižovatka na křížení obchvatu za Velkým Beranovem,“ konstatovala Svatošová.

Na přelomu září a října bude po dokončení nového mostu odstraněn provizorní most nad údolím pod Henčovem. Na konci října by měl být obchvat zprovozněn. Dokončovací práce však budou trvat až do června příštího roku.

Silnice Jihlava - Nové Domky patří k nejzatíženějším v kraji, denně tudy projede dvanáct tisíc vozidel.