Měli role v řadě černobílých filmů, pak se herecký pár vydal daleko od Prahy

9:16 , aktualizováno 9:16

V polovině padesátých let přišli do Jihlavy dva herci, jež diváci znali z řady prvorepublikových filmů. Často byli obsazováni před kameru i za druhé světové války. Lola Skrbková a Vilém Pfeiffer byli partneři i v osobním životě. Právě o nich je další díl seriálu k výročí 80 let Horáckého divadla.