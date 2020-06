Pellarovi se při překládání statečně prali s pojmy, které Češi neznali

Překladatel, herec a šansoniér Rudolf Pellar v Jihlavě vyrůstal a později zde i začínal v Horáckém divadle s hraním i zpíváním.

Narodil se v roce 1923 ve slovenském Púchově, jeho otec stál v čele okresního soudu. Do základní školy a gymnázia už chodil v Jihlavě.

„Pak jsme se museli z Jihlavy vystěhovat, protože tam za okupace nesměly být české úřady. Tatínek byl přeložen do Třebíče a my se přestěhovali do Brna, kde jsem maturoval,“ vzpomínal Rudolf Pellar v jednom rozhovoru.

V Brně absolvoval konzervatoř a dostal nabídku z Horáckého divadla. A tak se po válce vrátil do města, kde vyrůstal. „Na zájezdy nás vozil autobus na dřevoplyn, po válce totiž nebyl benzin. Za jízdy se samozřejmě muselo přikládat,“ vzpomínal Pellar.

V jihlavském angažmá potkal svou budoucí ženu Lubu Kárnetovou, později Pellarovou. V Horáckém divadle si zahrál třeba Antonia v tragédii Williama Shakespeara Antonius a Kleopatra. A spolu s Lubou Pellarovou, jež se narodila v roce 1922, byli obsazeni třeba v Maupassantově Andělovi z Rouenu. Svatbu měli v roce 1947.

Rudolf Pellar kdysi nazpíval kupříkladu hit Červená aerovka.

Co je to hamburger? Překlad z něj udělal tatarák

Prvním knižním překladem manželů Pellarových byla novela Josepha Conrada Hranice stínu z roku 1957. Od té doby společně přeložili přes 80 titulů. Nechyběli mezi nimi němečtí a britští autoři, převažovali však ti američtí: Philip Roth, John Updike, Ernest Hemingway, Tennessee Williams či Arthur Miller.

V roce 1960 do češtiny uvedli román Jeroma D. Salingera Kdo chytá v žitě. Na jazyková úskalí Salingerovy prózy vzpomínala Luba Pellarová v roce 1997, když přebírali s manželem Státní cenu za překladatelské dílo. Poznamenala, že v 60. letech nikdo nevěděl, co jsou to džíny či jak si vyložit výraz hamburger, a tak v prvním vydání byly z džín tepláčky a z hamburgru tatarák.

Po roce 1968 museli Pellarovi publikovat často pod cizími jmény, například Hemingwayův Pohyblivý svátek zaštítilo jméno Jana Zábrany.

Rudolf Pellar si zahrál i v řadě filmů a seriálů. Jeho žena zemřela v roce 2005, on v roce 2010.