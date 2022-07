NA 10 VĚTŠÍCH LÍVANCŮ

cca 250 g hladké mouky PENNY, 1 vrchovatá lžička kypřicího prášku Karlova Koruna, půlka lžičky jedlé sody Karlova Koruna, půlka lžičky soli, 1 malá lžíce cukru, 500 ml podmáslí BONI, 2 vejce Karlova Koruna, přepuštěné máslo BONI

Do větší mísy prosejte mouku s kypřicím práškem, sodou, solí a cukrem. Do mísy nalijte podmáslí a vše rozmíchejte metlou. Přidejte obě vejce a míchejte, dokud nevznikne hladké a jednotné těsto. To pak nechte pár minut odpočinout, aby soda mohla začít působit. Pánev rozehřejte na střední teplotu, přidejte oříšek másla a hezky tuk rozetřete po celé pánvi. Postupně do pánve vlévejte části těsta. Menší naběračka je podle mě ideální množství na jednu dávku. Naběračkou pak těsto taky mírně rozetřete po ploše, aby vznikly lívance zhruba o průměru 5 cm. Každý lívanec se bude opékat tak minutu nebo minutu a půl z jedné strany. Kdy je potřeba lívanec otočit? To poznáte jednoduše – jakmile se na povrchu začne vytvářet spousta malých důlků a zespoda bude hezky nahnědlý.

NA SIRUP

150 až 200 g cukru PENNY, asi 1000 ml 100% pomerančové šťávy, bramborový škrob (dle potřeby) PENNY

Cukr nechte bez míchání při střední teplotě rozpustit v rendlíku na karamel. Poté přilijte pomerančovou šťávu a vařte, dokud se objem nezredukuje zhruba na ¼ a nevznikne středně hustý sirup. Počítejte s tím, že jak bude sirup chladnout, ještě trochu zhoustne. Sirup nalijte do dávkovací láhve a připravte na servírování. Škoda nevědět: Sirup podle potřeby můžete zahustit škrobem.

NA OVOCE

pevnější ovoce podle chuti (použil jsem broskve, meruňky, nektarinky a ananas)

Broskve, meruňky a nektarinky zbavte pecek a přepulte. Ananas oloupejte a nakrájejte na osminy. Ovoce poté krátce do tmava grilujte nebo opečte na rozpáleném grilu, hrubě nasekejte a podle osobních preferencí klidně trochu oslaďte. V mém případě to ale nebylo nutné, ovoce mělo skvělou chuť samo o sobě.

NA SERVÍROVÁNÍ

pár lístků máty, vlašské ořechy Naturalia

Lívance potřete citronovým krémem, přidejte kousky ovoce, podrcené ořechy, pěknou dávku pomerančového sirupu a pár lístků máty.

Dobrou chuť!

