Viditelný liftingový efekt zaručuje hydratační krém na vrásky a linky REN CLEAN SKINCARE, jehož základem je Bidens Pilosa, což je jedinečná rostlinná alternativa retinolu, která prokazatelně dodává pleti pevnější, pružnější a zdravější vzhled. Zároveň ale omezuje podráždění, takže je vhodný i pro citlivou pleť. Již víme, že na zdravý a mladistvý vzhled naší pleti nemá vliv jen proces stárnutí, ale že negativní účinky má i každodenní vystavování pleti agresím typu znečištění, UV záření nebo stresu. Naštěstí se sérem proti stárnutí obličeje KENZOKI Youth flow serum bude pleť vyzařovat mladistvost každým dnem. Složení kombinuje vodu z květů posvátného lotosu a olejové výtažky, které dohromady pomáhají chránit před oxidativním stresem a stimulují klíčové proteiny s protivráskovým a zpevňujícím účinkem. Pro každodenní hydrataci doporučujeme také Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, denní hydratační krém od OLEHENRIKSEN. Kromě perfektní hydratace se můžete spolehnout především na posílení kožní bariéry, která je nezbytná pro ochranu právě před vnějšími agresory. Díky účinným složkám – peptidům, aminokyselinám, ceramidům, kolagenu a kyselině hyaluronové – navrací pružnost a odolnost všem typům pleti. Kouzlo noci spočívá v regeneraci. Nechte se ve spánku zkrášlit zpevňujícím nočním krémem SEPHORA COLLECTION, který je z 95% vyrobený z látek přírodního původu. Přírodní peptidy zaručují, že se budete probouzet s pevnější pletí. Již žádné známky únavy a mdlé, ochablé a nepravidelné pleti. Sílu jako slon má také T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum, od oblíbené značky DRUNK ELEPHANT. Špičkový gel působí fenomenálně na našedlou a zanesenou pokožku tak, že odstraňuje odumřelé kožní buňky a výrazně zlepšuje tón a texturu pleti a vyhlazuje jemné linky, vrásky a póry. Vyrážíte-li na cesty, nezapomeňte si s sebou přibalit Maracujový olej od TARTE v cestovní verzi. Víceúčelový olej je naprostým základem v péči o pleť, který ji vždy pomůže zpevnit, zjemnit a hydratovat, a to bez ucpávání pórů. Co ale milujeme úplně nadevše? Růženínový váleček na obličej SEPHORA COLLECTION pomáhá redukovat otoky a odvodňovat tkáně. Pravidelné používání válečku uvolňuje obličejové svaly a v kombinaci s denním hydratačním krémem zlepšuje pronikání účinných látek do pokožky.

Vše k dostání v kamenných prodejnách a na www.sephora.cz!