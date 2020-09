______________________________________________

Churros s čokoládou



Ingredience:

odpalované těsto : 60 g másla, sůl, 250 g hladké mouky, 1/2 lžičky, vanilkového extraktu, olej na smažení, skořicový cukr na posypání

omáčka: 350 g hořké čokolády, 100 ml smetany ke šlehání (31%)

Postup:



1. Do kastrolu nalijeme 350 ml vody, přidáme máslo a špetku soli. Přivedeme k varu, teplotu ztlumíme a přisypeme mouku. Za stálého míchání vaříme, až vznikne husté těsto, které se bude odlepovat ode dna. Stáhneme z plotýnky, přidáme vanilkový extrakt a šleháme, až těsto lehce zchladne a bude lesklé a hladké.

2. Těsto dáme do cukrářského sáčku s hvězdicovou trubičkou. Připravíme si nůžky na odstřihávání těsta. V hluboké pánvi zahřejeme vyšší vrstvu oleje. Do oleje stříkáme proužky těsta ze sáčku a odstřiháváme je nůžkami. Smažíme je dozlatova, vyjmeme a necháme okapat na ubrousku.

3. Na omáčku rozpustíme nasekanou čokoládu na teplé vodní lázni a přimícháme do ní ohřátou smetanu. Omáčku servírujeme s horkými churros, posypanými skořicovým cukrem.

Tip: V originálních churros opravdu nejsou žádná vejce. Díky tomu při smažení nepraskají a nenafukují se, a přesto jsou křupavé a lahodné. Máslo v těstě lze nahradit kvalitním olejem – stačí 1-2 lžíce.