To, že se člověku s věkem objevují první vrásky, není nic nepřirozeného. Stárnutí naší pokožky je přirozená součást života, a tak bychom k němu měli i přistupovat. Chceme působit svěže, mladistvě. Nechceme skrývat svou zralost a to, co jsme prožili. Je krásné, když se do našeho vzhledu promítá osobnost a naše zkušenosti.