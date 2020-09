Ingredience 300 g hrubé mouky

10 g droždí

2 lžíce krupicového cukru

200 ml mléka

1 vejce

špetka soli

300 g švestek

200 g mletého máku

200 g moučkového cukru

80 g másla

1. Mouku prosejeme do mísy a do středu uděláme důlek. Do něj rozdrobíme droždí a přidáme krupicový cukr. Zalijeme polovinou vlažného mléka a necháme na teplém místě vzejít kvásek.

2. Přidáme zbylé vlažné mléko, vejce, špetku soli, vše zpracujeme na tužší nelepivé těsto a necháme v teple nakynout. Poté těsto rozválíme na plát silný asi 1 cm a rozkrájíme na čtverce.

3. Do středu každého čtverce položíme vypeckovanou švestku a zabalíme knedlík. V dlaních zakulatíme a necháme na teplém místě ještě asi 15 minut kynout.

4. Knedlíky vaříme v osolené vodě 8 až 10 minut. Po uvaření knedlíky propíchneme vidličkou, aby vyšla pára a zůstaly kypré. Podáváme posypané mákem, cukrem a polité rozpuštěným máslem.