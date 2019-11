Ingredience Na těsto:

250 g hladké mouky

150 g másla

1 vejce

70 g třtinového cukru

špetka soli

Na náplň:

250 g hořké čokolády

100 g másla

250 ml 30% smetany ke šlehání

100 g vlašských ořechů

250 g sušených švestek

100 g rozinek

plátky mandlí na zdobení



1. Do mísy prosejeme mouku, přidáme nakrájené máslo, vejce, třtinový cukr a špetku soli. Vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinové folie a necháme chvíli uležet v chladu.



2. Formy vymažeme máslem. Těsto vyválíme na tenký plát, vykrojíme kolečka o něco vetší než formičky a přeneseme do forem. Do každé formičky umístíme na těsto kousek pečicího papíru, zatížíme fazolemi a vložíme do trouby. Korpusy pečeme asi 18 minut v troubě předehřáté na 180 °C.

3. Po upečení je necháme vychladnout. Mezitím ve vodní lázni necháme rozpustit čokoládu. Postupně do ní přidáme máslo a smetanu. Pak vmícháme nasekané ořechy, nakrájené švestky a rozinky. Náplň rovnoměrně rozetřeme do korpusů, posypeme ji plátky mandlí a vložíme do chladnu zatuhnout.