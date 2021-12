Saunu prý kdysi dávno vynalezli Finové, a to z jednoho prostého důvodu. Během dlouhých polárních nocí jim scházelo slunce, takže nutně potřebovali nějaký alternativní životabudič. A tím sauna rozhodně je. Uvidíte, že se po ní budete cítit jako znovuzrození, bez ohledu na to, jestli venku zrovna padají trakaře.

Budete spát jako v bavlnce

Pravidelným saunováním, nejlépe jednou až dvakrát týdně, navíc velmi účinně posílíte imunitu, což na podzim a v zimě přijde maximálně vhod (lidé, kteří často chodí do sauny, trpí mnohem méně chřipkou a nachlazením, protože se vlastně tímhle způsobem pravidelně otužují).

Pobyt v sauně je také úžasným lékem proti nespavosti, jež v dnešní době trápí stále více lidí. Zahřátí tkání a vnitřních orgánů totiž tlumí bolesti kloubů a svalů a navozuje pocit pohody, jež spolehlivě odplaví veškeré starosti a dotěrné myšlenky, co nám mnohdy nedávají spát.

Saunou proti demenci Odborníci zjistili, že bezprostředně po odchodu z vyhřáté sauny klesá krevní tlak a také tuhost tepen, která hraje významnou roli při rozvoji změn vedoucích k demenci.

Sauna dále působí jako perfektní detox. Pocení je nejpřirozenější způsob, jakým se naše tělo zbavuje toxinů, a lidská pokožka navíc funguje jako „dvojitý filtr“. To znamená, že na jednu stranu vylučuje odpadní látky, ale zároveň vstřebává ty blahodárné. Takže pokud si s sebou přibalíte také svůj oblíbený masážní olej, můžete svůj pobyt v sauně spojit ještě s aromaterapií (velice příjemné je použití esenciálních olejů, které jednoduše nakapete do misky na kamnech).

Varianta pro ty, kdo nesnášejí horko

Ne každý ovšem dokáže vydržet v klasické sauně, pro někoho je tam prostě příliš horko. Citlivější nátury mohou vyzkoušet infrasaunu, kde je teplota podstatně nižší, cca od 40 do 60 °C. Ta má zcela jistě také něco do sebe. Infračervené záření prohřeje tělo mnohem více do hloubky a následně vyvolá intenzivní pocení.

Nižší teplota tedy rozhodně neznamená menší ozdravné účinky. Právě naopak, pobyt v infrasauně funguje jako skutečný elixír, který tiší bolest, prokrvuje a vyvolává stav příjemné euforie, neboť stresový hormon kortizol, který nám často dává pořádně zabrat, se vlivem infračervených paprsků dostává v těle do rovnováhy.

Nižší teploty jsou ideální také pro ty, kteří potřebují shodit nějaké to kilo. Při saunování se totiž zvyšuje srdeční tep a další energii naše tělo vynakládá na ochlazení vnitřních orgánů.

Ručníky a masážní žínku si vezměte s sebou

Do sauny si vezměte alespoň dva nebo tři ručníky. Jeden použijete na sezení, druhý na podlahu kvůli absorpci potu a třetí na otírání těla, které je vhodné provádět po celou dobu procedury. Podpoříte tím další pocení i vyplavování škodlivin.

Při tření a masírování se také odstraňují odumřelé buňky pokožky, takže zároveň funguje i jako peeling. Ještě lepší jsou pro tento účel masážní rukavice nebo speciální žínka.

Ve finské sauně lidé rádi relaxují vleže, v infrasauně je však ideální poloha vsedě. Topidla jsou tu totiž umístěna tak, abyste nejvíce užitku ze záření čerpali právě ve vzpřímené poloze s chodidly na úrovni lavice.

Po skončení infrasaunování se doporučuje počkat asi 10 až 15 minut, kdy zvolna doběhnou léčebné účinky a tělo se takzvaně dopotí. Teprve potom se osprchujte vlažnou vodou, ale bez použití mýdla, šamponu či jiných mycích přípravků. Nezapomeňte doplnit tekutiny, ideální je čistá voda.

Něco na vás leze? Zůstaňte v posteli!

Infrasauna je velmi šetrná, takže ji bez obav mohou využívat třeba i lidé, kteří mají problémy s vysokým krevním tlakem a do klasické sauny nesmějí. Také zde však existují určitá omezení. Infrasauna není vhodná pro těhotné ženy ani ženy s prsními implantáty a dále pro lidi, kteří mají v těle kardiostimulátor nebo kovovou kloubní náhradu.

Návštěva se nedoporučuje ani tehdy, trpíte-li chřipkou či jinou akutní virózou, nebo při horečce. V takovém případě se vypoťte raději doma pod peřinou, s hrnečkem horkého čaje s medem. Což samozřejmě platí i v případě klasické sauny.