Infrasauny mají na naše zdraví doslova blahodárný vliv. Při saunování dochází k prohřátí organismu a následné zchlazení zvyšuje dlouhodobé prokrvení a obranyschopnost organismu, a tím se podpoří celkový imunitní systém. Saunování má dobré účinky i na léčbu bronchitidy, horký vzduch pomáhá uvolnit hlen a usnadňuje odkašlávání.

Saunování také posiluje srdce a oběhový systém, má pozitivní dopad při léčbě kožních onemocnění. Pomáhá s udržováním tělesné hmotnosti. Během třiceti minut v sauně dochází ke spálení až 600 kalorií a díky zvýšenému pocení se z těla vylučují škodlivé látky.

Sauna i doma

Pokud vám z nějakého důvodu nedělá dobře návštěva veřejné sauny, můžete si pořídit saunu vlastní. Moderním trendem je totiž umísťování infrasaun do městských bytů, rodinných domů i rekreačních objektů. A to díky cenové dostupnosti a malým nárokům na prostor. Některé modely mají totiž půdorys menší než 1 m². K dostání jsou ale samozřejmě také větší, do nichž se pohodlně vejde celá rodina.

Obáváte se, že instalace sauny je složitá záležitost? Vůbec ne! K sestavení vám stačí jen trošku šikovný manžel nebo přítel a pár desítek minut jeho času. Stejně snadná jako montáž je i její údržba.

Dodržujte několik zásad

Aby vám saunování přinášelo radost i požitek a bylo prospěšné, je dobré držet se několika zásad. Před vstupem do sauny se osprchujte, i když ji máte doma. Během saunování masírujte pokožku speciálními pomůckami, např. sisalovými rukavicemi, masážní hlavicí nebo metličkou. Otevřou a vyčistí se póry a kůže se více prokrví.

V sauně udržujte stálou teplotu a vlhkost a vydržte v ní jen tak dlouho, jak vám to bude příjemné. Obecně se doporučuje doba patnácti minut.

Po saunování se osprchujte studenou vodou a dopřejte si odpočinek, třeba u dobré knížky nebo filmu.