MÝTUS: Určitě existují metody, které tělo dokonale pročistí.

FAKTA: Neexistují. V první řadě si uvědomte, že žádná z očistných metod, ať už funguje sebelépe, není samospasitelná. Můžete do sebe denně lít litry čisticích čajů, ale jestli dál budete obědvat ve fast foodech, po večerech budete vysedávat před televizí s miskou chipsů a sklenkou portského a do postele sebou praštíte nejdřív o půlnoci, nezachrání vás ani ty nejúčinnější bylinky.

A za další – detoxikace je komplexní proces, který se týká těla i duše, a jako k takové k ní musíte přistupovat. Co je platné, že si vyčistíte játra ostropestřcem nebo šišákem bajkalským, když se dál budete užírat starými křivdami, lítostí a výčitkami, které se nám „ukládají“ právě v tomhle orgánu? Když už důkladný detox, tak se vším všudy.

MÝTUS: V sauně se člověk spolehlivě zbaví většiny toxinů.

FAKTA: Nezbaví. Návštěvami sauny sice posilujete svůj imunitní systém, podporujete stav uvolnění a dobrou náladu, ale tím to končí. Jestli spoléháte na to, že se po bujarém večírku půjdete „vypotit z opičky“, musíme vás zklamat. Potem odcházejí z těla především voda a minerály (které je potom třeba opět doplnit). Toxiny jsou v potu sice také obsaženy, ale pouze v zanedbatelném množství, které nemá žádný zásadní vliv na celkovou detoxikaci.

MÝTUS: Organismus perfektně vyčistí klystýr.

FAKTA: Je sice pravda, že lidová medicína metodu výplachů doporučuje celkem často, ale o tom, zdali je pro vás skutečně vhodná, by měl rozhodnout váš lékař. To se týká i tzv. hydrocolon terapie, což je v podstatě střevní sprcha, při které vám střeva vypláchnou někdy až desítkami litrů vody. Může pomoct lidem s chronickými trávicími potížemi, ale co se týče detoxikace, v tomto ohledu zůstávají odborníci spíše skeptičtí. Nehledě na to, že základem správného zažívání by měl být hlavně pestrý a vyvážený jídelníček, a ne klystýry.

MÝTUS: Aby se tělo zbavilo toxinů, je třeba jíst jen ovoce.

FAKTA: Může se to zdát jako dobrý nápad – konzumovat několik dnů pouze ovoce, ale má to jeden háček. Ovoce je sladké. Hodně sladké. Obsažený cukr (fruktóza) je ve větších dávkách dokonce nevhodný. Kromě toho podporuje chuť k jídlu, a tím nás nutí přijímat ještě další, větší dávky energie, což vede k jedinému – začneme se obalovat nechtěnými kily. Nahraďte ovoce radši zeleninou, které můžete sníst, co hrdlo ráčí a která je navíc bohatá na řadu důležitých minerálů a stopových prvků.

MÝTUS: Při detoxikaci je nutné okamžitě zahájit půst.

FAKTA: Na to pozor! Přechod na režim, při kterém budete pít pouze vodu, bylinkové čaje nebo ředěné šťávy, by měl být velmi pozvolný. Nejprve na pár týdnů vysaďte alkohol, potom kávu a kofeinové nápoje, a když si vaše tělo přivykne, teprve pak přejděte na půst, který by však neměl trvat déle než tři dny. I při této mírné variantě počítejte ovšem s některými doprovodnými příznaky, jako je bolest hlavy, podrážděnost, zvýšená únava, zhoršený spánek apod. Lidé, kteří mají oslabené zdraví, by se měli předtím poradit se svým lékařem.

MÝTUS: Detox mě zbaví nadbytečných kil.

FAKTA: Při detoxikační dietě sice dochází ke značnému omezení kalorického příjmu, což může vést k dočasnému úbytku na váze, ale! Jakmile ukončíte detoxikační režim a vrátíte se zpět ke klasickému způsobu stravování, kila půjdou opět nahoru. Trvale zhubnout můžete pouze tehdy, když se začnete stravovat takovým způsobem, aby váš jídelníček byl pestrý a vyvážený a aby vám vyhovoval natolik, že jej budete schopni dodržovat dlouhodobě.