Cvičení je staré víc než dva tisíce let, ale oblíbené čím dál víc. Řeč je o cvičení z Tibetu s příhodným názvem „Pět Tibeťanů“. Jsou to vlastně velmi jednoduché cviky, které se provádějí v dynamickém sledu.

Trénink a meditace v jednom

Cvičení působí jako trénink celého těla, díky němu budete pohyblivější a posílíte všechny svaly v těle. Ale je to mnohem víc než pouhý cvičební program. Jedná se také o způsob každodenní meditace, která vám zajistí vnitřní rovnováhu a pomůže vám uvědomit si vlastní tělo.

Především má ale Pět Tibeťanů za cíl vybalancovat tělesnou energii. Kombinace pohybu, koncentrace a dýchání aktivuje a harmonizuje tok životní energie. A přesně to je základ tělesného i duševního zdraví, které vám vydrží až do vysokého věku.

Cviky kromě toho pomáhají detoxikovat organismus a šetrně odstraňovat jak fyzické, tak psychické blokády.

Hlubší spánek a lepší život

Mnoho žen pociťuje hned od začátku cvičení příliv vnitřního klidu a síly, snížení nervozity a zvýšení sebevědomí. Zároveň se zmírňují běžné zdravotní obtíže, jako jsou bolesti hlavy, zažívací potíže nebo únava.

Nejlepší ale je, že naučit se těchto pět cviků je velmi snadné, nezáleží na tom, kolik je vám let nebo jestli máte sportovní talent. Na co se můžete díky pravidelnému cvičení těšit?

„Čistota a klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem.“ Lao-c’, čínský filozof

Ty, které se do cvičení už pustily, potvrzují, že se brzy cítily bezstarostnější, aktivnější, v lepší kondici, svěžejší a podnikavější. A také, že si lidé v jejich okolí všímají změny jejich vzhledu, jako by omládly, protože díky cvičení přestaly tolik přemýšlet o starostech a začaly lépe spát.

Správný trénink a maximum výsledků

Všech pět cviků byste měla provádět vždy tak, jak jdou za sebou, od začátku do konce. Pokuste se na cvičení plně soustředit, dbejte především na pravidelné dýchání. Začněte cvičení nádechem a s výdechem se vraťte do výchozí pozice. Dýchejte vždy nosem.

Při všech pohybech, při kterých opatrně zakláníte hlavu, zároveň otevřete ústa – to prospívá šíjovému svalstvu a je to vůči němu šetrnější. Zpočátku opakujte každý cvik třikrát, tedy třikrát káču, pak třikrát svíčku a další cviky.

Důležité je, abyste Tibeťany cvičila denně a dodržovala správné pořadí.

Druhý týden opakujte cviky 5x, třetí týden každý z nich provádějte 7x a tak dále. Když postupujete tímto způsobem, můžete dosáhnout v deseti týdnech tréninkového maxima, a tím také získat nejlepší výsledky vaší fyzické a psychické kondice.

I když vám to zpočátku připadá hodně, není to ve výsledku nijak náročné - na kompletní sled těchto pěti cviků potřebujete maximálně dvacet minut. Vyzkoušejte to. Příjemnou zábavu při relaxaci!

1 Káča aktivuje krevní oběh a zlepšuje koncentraci

Postavte se zpříma s lehce pokrčenými koleny a rozpažte ve výši ramen. Pomalu se ve směru hodinových ručiček otáčejte kolem vlastní osy. Na závěr se zase postavte zpříma a dlaně ve výši očí položte na sebe jako při modlitbě. Pozorujte své palce a dosáhnete klidu. Toto cvičení zrychluje krevní oběh, posiluje smysl pro rovnováhu a přispívá k lepšímu soustředění.

2 Svíčka posiluje imunitu a vytváří vnitřní sílu

Lehněte si na záda, paže leží podél těla, dlaně míří k podlaze. Nyní zvedejte zároveň hlavu a natažené nohy. Lopatky ale zůstávají na zemi, bradu vtiskněte do ďolíčku na krku. Flexujte chodidla.

Při výdechu hlavu a nohy zase pokládejte na zem. Cvičení příjemně posiluje břišní a zádové svalstvo, posiluje imunitní systém, odolnost a pomáhá překonávat běžné problémy.

3 Půlměsíc pročišťuje tělo a uvolňuje svaly

Klekněte si se vzpřímenými zády. Opřete se o prsty na nohách a skloňte hlavu k hrudníku. Pak si položte ruce na hýždě a ohněte záda. Hlavu pomalu zaklánějte natolik, jak je vám to příjemné.

Při výdechu se zase vraťte do vzpřímené výchozí pozice. Cvik nenásilně protahuje ztuhlý krk, ramena a hrudník, zlepšuje funkci ledvin a dokonale napomáhá detoxikaci těla.

4 Most posiluje záda a zklidňuje duši

Posaďte se na zem s nataženýma nohama a rovnými zády. Flexujte chodidla, nohy mírně rozkročené. Dlaněmi se opřete vedle hýždí o zem. Silou paží zvedněte horní polovinu těla nahoru tak, že se opřete o chodidla.

Horní polovina těla je rovnoběžná se zemí, hlava visí volně dozadu. Dbejte na to, aby bérce a paže byly kolmé k zemi. Tento pohyb posiluje páteř, aktivuje trávení a dodá vám pocit vnitřního klidu.

5 Hora dodá novou energii a optimistickou náladu

Položte se na břicho. Opřete se o prsty na nohou a o dlaně zhruba ve výši prsou. Nyní tělo zvedněte silou paží jako při kliku. Pak ještě dále nahoru a dozadu, aby tělo tvořilo trojúhelník. Bradu tlačte k hrudníku a pokuste se patami přiblížit k podlaze.

Při výdechu se vraťte do výchozí polohy. Tento cvik protahuje a posiluje veškeré svalstvo, osvěžuje, zahání negativní myšlenky a běžný stres.