Také jste si jako malá tak ráda malovala a kreslila? Stačilo popadnout pastelky, fixy, štětec nebo křídu a pustit se do toho. Malůvky vznikaly všude, kde zrovna bylo místo: na papíře, ve školním sešitě, na stěně i venku na chodníku.

Byla to činnost, která vás dokázala zcela pohltit, činnost, při které jste zapomněla na čas a bloumala kdesi ve světě fantazie. A bylo vám při tom krásně na duši.

Jenomže potom jste vyrostla. A jako spousta dospělých jste možná i vy kdysi tolik oblíbené kreslení zavrhla jako dětskou činnost. Vzít do ruky pastelku nebo štětec a jen tak pro radost tvořit, to je něco, co většina „velkých“ považuje za ztrátu času a možná i za něco, za co je potřeba se stydět.

Vždyť dospělí si přece jen tak nemalují, tedy pokud nejde o profesionální umělce, kteří se tím živí. Ale čmárat si jen tak? Hloupost!

Jenomže ona to tak úplně hloupost není… Umělecké činnosti mají nespočet výhod. Zbavte se předsudků a potlačte výmluvy, že nemáte čas, talent nebo nevíte, co kreslit. Dejte tomu šanci a sama uvidíte, co to s vámi dokáže udělat.

Trocha terminologie Slova kreslit a malovat často zaměňujeme, není to ale totéž. Při kreslení děláte jednotlivé čáry a používáte takzvanou suchou metodu, pastelky, tužka ani křídy se nemíchají s tekutou složkou. Když malujete, nanášíte (nejčastěji štětcem nebo špachtlí) na podklad souvislejší plochy a barvy ředíte například vodou nebo terpentýnem.



Děje se to tady a teď

Zatímco u malých dětí kreslení a malování rozvíjí fantazii, u dospělých má trochu jinou funkci. A snad by se dalo říct, že i důležitější – dokáže vás totiž zbavit napětí a stresu, snižuje riziko depresí, zklidní vás a umožní vám aspoň na chvíli prostě „vypnout“. A to není vůbec špatné, že?

Navíc to pořád ještě není všechno. Malování vám pomůže dostat ze sebe emoce, i ty dlouho potlačované. Budou proudit ven a „zhmotňovat se“ prostřednictvím tahů a barev. Posílíte si svou představivost i sebevědomí, naučíte se naslouchat sama sobě, své intuici, vybudujete si rozvahu a vytrvalost. A to celé vám poskytne prostor pro osobní rozvoj a přinese bezstarostnost a radost. Podobnou, jako jste cítila v dětství.

Malování je vlastně taková psychoterapie skoro zadarmo. Je to rituál, při kterém můžete relaxovat a oprostit se od starostí všedních dní. Jakmile se ponoříte do tvorby, začnete naplno vnímat přítomnost. To, co děláte, se odehrává tady a teď. Netrápí vás, co bylo nebo co bude. Neexistuje minulost, ani budoucnost. Existuje jen teď – a hned, jak si tohle vaše mysl uvědomí, nastartují se v ní regenerační a ozdravné procesy. A vy se už po chvíli budete cítit jako znovuzrozená.

Co o vás prozradí barvy? Sice vám tenhle „tahák“ neřekne to, co vyškolený arteterapeut, jistá vodítka ale poskytnout může. Bílá – znamená čistotu, nevinnost a opatrnost, ale i smutek. Může ukazovat na naivitu a nezralou osobnost, ale i na nedůvěřivého a sklíčeného člověka, který se snaží něco skrýt.



– znamená čistotu, nevinnost a opatrnost, ale i smutek. Může ukazovat na naivitu a nezralou osobnost, ale i na nedůvěřivého a sklíčeného člověka, který se snaží něco skrýt. Černá – znamená smutek, beznaděj a strach, ale poukazuje i na tajemství a silnou osobnost. Používání převážně černé barvy může značit prožité trauma nebo velkou životní zátěž.



– znamená smutek, beznaděj a strach, ale poukazuje i na tajemství a silnou osobnost. Používání převážně černé barvy může značit prožité trauma nebo velkou životní zátěž. Modrá – vyjadřuje klid, vyváženost a harmonii, pokud ji ale použijete nestandardně, například na stromy, domy a podobně, upozorňuje na trauma v rodině.



– vyjadřuje klid, vyváženost a harmonii, pokud ji ale použijete nestandardně, například na stromy, domy a podobně, upozorňuje na trauma v rodině. Zelená – značí rovnováhu, naději a klid, používají ji lidé se silným sociálním cítěním nebo ti, kteří touží se prosadit, hledají uznání a chtějí udělat na ostatní dojem.



– značí rovnováhu, naději a klid, používají ji lidé se silným sociálním cítěním nebo ti, kteří touží se prosadit, hledají uznání a chtějí udělat na ostatní dojem. Žlutá – lidé, kteří často používají tuhle barvu, jsou intelektuálové. Preferují ji ti, kteří mají potřebu vymanit se ze zavedených pořádků a jít vlastní cestou. Odpor ke žluté může značit strach nebo neschopnost vnitřního pohledu na sebe sama.



– lidé, kteří často používají tuhle barvu, jsou intelektuálové. Preferují ji ti, kteří mají potřebu vymanit se ze zavedených pořádků a jít vlastní cestou. Odpor ke žluté může značit strach nebo neschopnost vnitřního pohledu na sebe sama. Hnědá – symbolizuje rodinu a také soulad s přírodou, jednoduchý život, zemitost a klid. Upřednostňují ji lidé trpěliví, spolehliví a silní, ti, kteří na sebe dokážou vzít zodpovědnost.



– symbolizuje rodinu a také soulad s přírodou, jednoduchý život, zemitost a klid. Upřednostňují ji lidé trpěliví, spolehliví a silní, ti, kteří na sebe dokážou vzít zodpovědnost. Červená – pojí se se silou, energií, agresivitou a extroverzí. Poukazuje na dynamickou, až cholerickou osobnost, která se vůči něčemu vymezuje.



– pojí se se silou, energií, agresivitou a extroverzí. Poukazuje na dynamickou, až cholerickou osobnost, která se vůči něčemu vymezuje. Růžová – symbolizuje nezralost a naivitu, pokud ji kombinujete s červenou, poukazuje to na negativní pocity ze sebe samé.



– symbolizuje nezralost a naivitu, pokud ji kombinujete s červenou, poukazuje to na negativní pocity ze sebe samé. Šedá – preferují ji lidé se sklony k workoholismu a depresím, může poukazovat také na potlačování emocí a pocit viny, že dotyčný není takový, jaký by „správně“ měl být.



– preferují ji lidé se sklony k workoholismu a depresím, může poukazovat také na potlačování emocí a pocit viny, že dotyčný není takový, jaký by „správně“ měl být. Fialová – má v sobě energii červené a klid modré, symbolizuje duchovno a autoritu, snění a vysoké ideály, používají ji lidé se silnou osobností, individualisté, ale i podivíni.



– má v sobě energii červené a klid modré, symbolizuje duchovno a autoritu, snění a vysoké ideály, používají ji lidé se silnou osobností, individualisté, ale i podivíni. Oranžová – symbolizuje energii, hravost, sílu a nebojácnost. Lidé, kteří ji preferují, se dokážou zdravě prosazovat, někdy jim ale může chybět sebedisciplína a úcta k autoritám.



Důležitá je cesta, ne cíl

Jak s malováním začít? Nejdůležitější je chuť zkusit to. Pokud máte k téhle činnosti vyloženě odpor, pouštět byste se do toho neměla, nebude to mít žádný efekt. Jestliže váháte, dejte tomu šanci, je velká naděje, že vás to „chytne“ a už nepustí. Co naopak není důležité, to je talent. Je úplně jedno, že neumíte kreslit, že nevíte, co namalovat. V tomhle případě platí, že důležitější než cíl je cesta.



Vyhraďte si čas na tvorbu, připravte si vše potřebné, vypněte televizi, mobil nechte v jiné místnosti a pusťte si třeba příjemnou hudbu. A začněte. Udělejte první tah, druhý… Každý se snažte prožívat, soustřeďte se jen na něj. Barvy volte intuitivně. Není potřeba mít žádné drahé vybavení – nemusíte malovat olejovými barvami na plátno, stačí vodovky a čtvrtka. Pokračujte, jen dokud vás to bude bavit, do ničeho se nenuťte, i kdyby to mělo znamenat, že u malování vydržíte třeba jen dvacet minut. Podstatné je naladit se na tuhle vlnu a ponechat si dost chuti pustit se do toho i příště.

Pořád se na to necítíte? Pak zkuste jednodušší řešení – antistresové omalovánky. Proti napětí a úzkostem fungují stejně dobře, i ony vám pomůžou uvolnit se a relaxovat. Pustit se lze i do malování podle čísel (výhodou je záruka, že vznikne líbivý obrázek, který si budete moct pověsit na zeď – a to, mimochodem, krásně posiluje ego) nebo kreslení mandal.

Jestliže ale chcete kromě relaxace i něco navíc – například získat pocit hrdosti, že jste sama, bez z cizí pomoci, něco vytvořila, a také se o sobě něco dozvědět – najděte v sobě odvahu a pusťte se do malování „na vlastní pěst“.