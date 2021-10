Cítím, že umělců je zbytečně moc, tvrdí geometrický malíř Karel Štědrý

„K přežití nikdo obraz nepotřebuje, ale stejně ho někdo koupí, místo aby investoval do rodiny nebo vrazil peníze do dovolené. To je přece úspěch,“ shrnuje v rozhovoru svůj výtvarný provoz abstraktní malíř Karel Štědrý. Vedle jednotlivých období svého privilegovaného řemesla a „ukradené domény“ vzpomíná i na debaty se svým otcem, zpěvákem Karlem Štědrým. Kdy se do galerie hodí modelína, v čem se inspirovat graffiti a jak se černou namaluje barevný obraz?