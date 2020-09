Co vás zničí Nikdy si nevybírejte koníček podle toho, co provozují vaši kamarádi či partner. Jak jsme zmínili, je možno se jimi inspirovat, nikoli se ale podřizovat. To neznamená, že s nimi nikdy nevyrazíte na kolo, i když nejste zrovna nadšený cyklista. Vždy si ale musíte uchovat něco, co je jen vaše. Když budete ochotni věnovat se pouze tomu, co dělají ostatní, nikdy to nebude vycházet z vás. Časem se nechuť k této činnosti odrazí i ve společném vztahu, a to velmi negativně. Proto ano, snažte se koníčky těch druhých podporovat a klidně se jich občas zúčastněte, ale pokud vám zcela nesedí, rozhodně si ponechte také své vlastní a rozdělte svůj čas mezi všechny aktivity.