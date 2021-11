Akupresurní bod stimulace

2 minuty

Rychlá akupresura rozproudí krevní oběh, zvýší obsah kyslíku v krvi, dodá nám energii a osvěží pleť. Položte si ukazováček s mírným tlakem mezi obočí a tento bod krouživými pohyby 2 minuty stimulujte.

Aromatický rituál

1 minuta

Ve chvílích, kdy stres graduje, postarají se zklidňující vůně s éterickými oleji o to, abychom se nenechali vyvést z rovnováhy. Molekuly vůní putují přes čichové buňky do limbického systému (část našeho mozku, která je nejvíce spojena s emocemi) a vyvolávají utišující pocity.

Koupel nohou

15 minut

Na chvíli prostě úplně vypnout, to můžete zcela snadno a bez velkých nákladů se zklidňující koupelí nohou: Uveďte do varu 1 litr vody, přidejte hrst levandulových květů a nechte nálev zhruba čtvrt hodiny odstát, než si do něj na 15 až 20 minut ponoříte nohy. Prospěje i meduňka.

Sprcha

10 minut

Teplá voda ve vaně má protistresový efekt. Ale také ve sprše se můžeme zklidnit a zbavit se napětí v oblasti ramen a šíje díky příjemnému proudu horké vody. Vonný sprchový gel či šumivé aromatablety do sprchy, které se položí k nohám, vám zajistí ještě větší uvolnění.

Antistresový čaj

5 minut

„Udělejte si přestávku a dejte si čaj!“ zní výrok, které nám připomíná, že máme být trpělivější. A skutečně existují druhy čaje pro dosažení rovnováhy. Meduňkový například snižuje krevní tlak, uvolňuje nervy a podporuje osvěžující spánek, heřmánkový čaj zase zklidňuje žaludek, rooibos působí protizánětlivě, snižuje tlak, zmírňuje nervozitu a pomáhá při usínání. Vyzkoušejte, který vám chutná a vyhovuje nejlépe.

Fasciální masáž obličeje

3 minuty

Ještě nikdy jste o ní neslyšela? Nevadí! Uvolnění slepených vláken pojivové tkáně (fascií) má svůj původ v procedurách pro odstranění celulitidy. Tato masážní technika se dá ale také dobře využít pro uvolnění obličejového svalstva. Oba ukazováčky položte vedle vnějších očních koutků a mírným tlakem jimi krouživě pohybujte směrem k uším.