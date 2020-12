Saturn a Jupiter ve Vodnáři a Uran v Býku

Mezi těmito planetami se vytváří aspekt zvaný kvadratura. Je velmi dynamický, energie se „přetahují“. Ve společnosti se vytvoří nálada, která bude směřovat ke snaze nahradit staré a nefunkční něčím novým, lepším. Zajetý systém se ale jen tak nevzdá.

2 + 0 + 2 + 1 = 5 Rok 2021 v numerologii Pětka je v numerologii velmi dynamické číslo. I numerologie nahrává tomu, že se věci dají do pohybu. Budete aktivní, začnete hledat nová řešení a nápady, jak vše zlepšit a dostat se z osidel komplikací spojených s koronavirem. Pětka přináší také tendenci všímat si dobrých výsledků a brát je jako inspiraci k další práci a dosahování cílů.



Když se k tomu připočte situace s koronavirem, dopadne to tak, jak naznačuje čínský horoskop. Saturn vám k tomu dává moudrost, Jupiter štěstí a Uran dobré nápady.

Jupiter ve Vodnáři a Neptun v Rybách

Jde o báječné postavení pro vztahy. Jupiter ve Vodnáři přináší touhu spojit se a týmově se postavit všemu, co vás čeká. Měli bychom si uvědomit, že tolerance, porozumění a diplomacie zmůžou víc než sobeckost a agresivita. Neptun je v Rybách „doma“, počítejte s jeho obrovskou silou. Posílá vám energii lásky a našeptává, abychom spolu vytvářeli svět, kde všechny živé bytosti budou žít v souladu, protože jsme jedna rodina. Neptun patří mezi nejveselejší starobylé bohy a touží vidět všechny bytosti zbavené bolesti a utrpení. Jeho krédem je známé „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. A k tomu nám dává sílu.

Jupiter ve Vodnáři, Neptun v Rybách a Pluto v Kozorohu

Když se k oněm dvěma planetám přidá síla mystického a mocného Pluta, posílí se naděje, že přes všechny tíživé situace společně vytvoříme lepší svět. Nejlépe to vyjadřuje moudro čaroděje Gandalfa ze známé fantasy knihy: „Někteří věří, že jen velká síla dokáže zabránit zlu. Přišel jsem však na něco jiného. Přišel jsem na to, že malé každodenní skutky obyčejných lidí jsou tím, co drží temnotu v odstupu. Malé skutky z laskavosti a lásky.“

A přesně totéž našeptává vesmír. Když spojíme všechny naše malé skutky, každého z nás, ve výsledku budeme silní. Spolu můžeme dokázat spoustu báječných věcí. S chutí do toho!