Co nás čeká?

Kdo z nás alespoň jednou za život nerozkrojil během svátků jablíčko, aby zjistil, zda bude zdravý a spokojený? Mnoho lidí se také vysloveně těší na lití olova, kdy mohou z jeho roztodivných tvarů hádat, co jim další rok přinese.

Ovšem předpovídání budoucnosti jako takové je založeno na znalosti různých oborů i speciálním daru těch, kteří ho provozují, a víře klientů. Ano. Jako v mnoha jiných profesích je i tady hodně podvodníků. Ale pokud to člověk umí, má to něco do sebe.

Přemýšlela jste o tom, že byste to vyzkoušela? Nabízíme tři základní metody, z nichž si můžete vybrat.