Slunce (21. 3.–29. 4.)

Lidé zrození v tomto období jsou nejzářivějšími osobnostmi v celém horoskopu. Tito od přírody idealisté a romantici spoléhají na svou intuici, která je vede po cestě za krásou a moudrostí. Totéž očekávají od ostatních, v nichž se snaží vidět jen to dobré. Jsou to zkrátka ryzí optimisté a jen zřídkakdy propadají černým myšlenkám a poraženeckým náladám. V západním zvěrokruhu spadají do tohoto data Beran a Býk.

Zenoví mistři radí: Pozorně naslouchejte intuici, neboť vám vždy spolehlivě ukáže správný směr.