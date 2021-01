Ať se máme líp

Přišel vám letošní rok celý dost mizerný a chcete, aby ten další byl šťastnější? Nestačí si to jen přát, svoje přání musíte konkrétně definovat. Navíc štěstí neběhá kolem vás jako sprinter, kterého se s menším či větším úspěchem pokoušíte chytit za pačesy.

Štěstí není to, co máte a vidíte kolem sebe, ale to, jak svůj život prožíváte. Jde o stav mysli. Nečekejte, že šťastnými vás udělají ostatní lidé nebo snad věci, musíte to udělat vy sama.